Ristoratori, il comune concede spazi esterni fino a dicembre. De Vito: "Un segnale che la città attendeva da tempo"

Il Comune di Roma concede spazi esterni ai ristoratori-. “Grande soddisfazione per l’annuncio da parte del Campidoglio secondo cui bar e ristoranti della Capitale, che lo richiederanno, potranno occupare lo spazio esterno alle proprie vetrine fino al 31 dicembre 2021”. E’ quanto dichiara in una nota Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio che si esprime riguardo le nuove direttive sulle norme anti contagio per il settore della ristorazione.

Una vittoria della Fiepet-Confesercenti che in questi mesi ha più volte sostenuto, attraverso incontri con gli assessori di Roma Capitale, l’importanza e la necessita per il comparto della ristorazione romana gravemente colpita dalla crisi economica dovuta all’emergenza Covid e da decreti non sempre a favore del segmento agroalimentare di avere più spazi esterni. “Ora sarà possibile, nel rispetto del decoro urbano, inserire strutture all’aperto anche per quei locali che non hanno tavolini. Bene questo provvedimento, che rappresenta un segnale importante per le imprese della nostra città".

Le nuove misure discusse in assemblea capitolina

Grande soddisfazione per l’adozione da parte di Roma Capitale di nuove misure volte al sostegno delle attività di ristorazione, tra i settori più fortemente colpiti dal Covid-19. "Un segnale importante che la città attendeva da tempo. - Così in una nota il presidente dell'Assemblea Capitolina, Marcello De Vito- La concessione di spazi esterni adiacenti ai locali, proposta in Aula Giulio Cesare lo scorso 22 aprile con una mozione a mia firma, rappresenta dunque l'auspicio che presto si possa tornare alla completa normalità economica, sociale e familiare anche grazie al sostegno offerto da Roma Capitale che in questo modo intende contribuire ad evitare gli effetti preoccupanti di una crisi complessa come quella che stiamo attraversando" ha concluso De Vito.