A "Uomini e donne" la cagnolina Isotta in cerca di una nuova casa

Isotta la cagnolina del canile Muratella di Roma è stata protagonista dello spazio “Adotta un amico”, nel programma “Uomini e Donne” di Maria De Filippi su Canale 5, dedicato al tema della sensibilizzazione delle adozioni nei canili.

Isotta, meticcia di piccola taglia di cinque anni, è ospite della Muratella dallo scorso agosto ed è la prima ospite della struttura a essere proposta ai telespettatori per un’adozione. Isotta sarà presentata ai telespettatori ogni giorno fino alla fine della settimana e le richieste di adozione, che potranno arrivare da tutta Italia, saranno raccolte da un centralino messo a disposizione da Mediaset. La migliore collocazione per la cagnolina sarà dunque individuata dai veterinari e dagli educatori del canile di Muratella, con la collaborazione della Lega Nazionale per la Difesa del Cane.

L’iniziativa si aggiunge alle tante attività che l’Amministrazione sta mettendo in campo per quanto riguarda le adozioni degli animali ospiti delle strutture comunali. Queste le parole dell’assessora all’Ambiente di Roma Capitale Sabrina Alfonsi: “Sono davvero felice di questa bellissima iniziativa che la società Fascino ci ha voluto proporre, un sentito grazie a Maria De Filippi per il suo impegno prezioso e sincero. L’impegno in prima linea di una trasmissione popolare e seguita come ‘Uomini e Donne’ diventa un tassello importantissimo per giungere al nostro obiettivo comune di far trascorrere in una gabbia quanto meno tempo possibile ai nostri amici, trovando per loro un’adozione responsabile e una casa accogliente. Buona fortuna Isotta”.