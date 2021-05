Colosseo in lutto, è morta Nerina

Il Colosseo dice addio a Nerina la gatta che abitava nell’Anfiteatro Flavio da diversi anni. Il gatto di dieci anni è scomparso a causa di un tumore, una leucemia in stadio avanzato. Sulla pagina Facebook del parco Archeologico del Colosseo si ricorda Nerina: "Ciao, Nerina. La terra ti sia lieve come il tuo passo sulle antiche pietre di questo anfiteatro che conoscevi in ogni angolo recondito. Le fusa, i graffi, l’incedere su e giù per le scale ci mancheranno ogni giorno e ci sembrerà di vederti ancora stiracchiarti felice al sole, sull’arena. Con amore, da tutti noi”.

Amata da tutti i visitatori, protagonista di dcoumentari e video, sono stati tantii messaggi ricevuti pure dai diversi turisti e cittadini romani che hanno visto in questi anni Nerina la guardiana del Colosseo. Nel 2020 era comparsa anche nel video "Il Colosseo in quarantena" realizzato durante i mesi di lockdown.