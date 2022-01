Antonio Cassano ricoverato: è positivo al Covid. Vaccinato, non è in gravi condizioni

Antonio Cassano, positivo al Covid già negli ultimi giorni del 2021, è stato ricoverato presso il reparto malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova. Fantantonio, vaccinato con due dosi, è ricoverato ma la sua situazione non è grave.

Il ricovero di Cassano

Cassano è stato ricoverato dopo che le sue condizioni sono peggiorate. Al momento però il suo stato di salute non è grave, ma i medici hanno deciso di tenerlo sotto osservazione. A seguire l'ex attaccante della Roma è il professor Matteo Bassetti. L'attaccante sta bene come comunicato dalla moglie Carolina Marcialis che ha anche smentito le voci che davano al talento di Bari Vecchia non vaccinato. Cassano potrebbe essere dimesso già nella giornata di domani.