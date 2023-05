Animali di peluche a grandezza naturale: al via una mostra a Monterotondo

Conoscere gli animali, rispettandoli: questo è l’importante focus della grande esposizione ludico-didattica dedicata agli animali di peluche, 100% pet riciclato, a grandezza naturale, che costituisce un’iniziativa di grande rilevanza sociale patrocinata dal Wwf.

Una spettacolare e divertente attrazione che intende lanciare anche un messaggio etico ed educativo, grazie al quale bambini e adulti potranno conoscere, attraverso un’interazione semplice e al tempo stesso coinvolgente ed emozionale, il linguaggio e le abitudini degli animali, inclusi i più esotici del pianeta.

L’obiettivo non è solo quello di intrattenere e stupire i visitatori, ma di aiutare ad apprezzare e comprendere l’importanza della salvaguardia e della coesistenza con il meraviglioso mondo animale, senza che nessuno di loro venga costretto a vivere in un habitat “artificiale”.

I particolari dell'evento

Si tratta di un’esposizione di ben 144 peluche che riproducono perfettamente, in tutti i particolari e a grandezza naturale, le specie appartenenti a vari continenti.

L'iniziativa, intitolata “Animals – Conoscere gli animali, rispettandoli”, è composta da ben otto aree tematiche corredate da teche informative sulla vita, le abitudini, la storia degli animali presenti. Le aree sono: Giungla, Rettili, Foresta, Artide/Antartide, Savana, Oceania, Volatili e Fattoria.

La mostra sarà visitabile dal 29 aprile al 4 Giugno presso il Centro Commerciale Monterotondo. Inoltre, dal 10 al 14 maggio e dal 17 al 21 maggio - dalle ore 16 alle ore 20 - nella sezione “Oceano 3D” i visitatori, accolti da un “ranger”, potranno immergersi nell’oceano insieme a tantissimi esemplari e vivere un’esperienza indimenticabile.

Gli interlocutori privilegiati da questa iniziativa sono i bambini in età scolare, per i quali è stato previsto il massivo coinvolgimento delle scuole del territorio. Gli istituti che aderiranno all'iniziativa riceveranno dei coupon che gli alunni potranno imbucare in un'apposita urna nei pomeriggi in cui l'area è presidiata; l'istituto che alla fine avrà raggiunto il maggior numero di coupon imbucati riceverà una donazione di 500 euro.

Tutti i piccoli partecipanti riceveranno l'attestato di "Piccolo sostenitore della natura".