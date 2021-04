AMA ripristina vicolo dei Cenci dopo alla segnalazione di Alessandro Gassman: "Una città non si sporca da sola"

“Roma, centro storico. Una città non si sporca da sola. Non c’è più amore per questa città. Ci sono da decenni problemi gravi con la nettezza urbana, ma vivere in un vicolo ridotto a latrina, senza intervenire o chiedere aiuto, si chiama menefreghismo. Roma siamo noi”. Questo il messaggio twittato con tanto di foto da Alessandro Gassman. L’attore ha così denunciato lo stato di degrado nella città. La strada in questione è il vicolo dei Cenci nella zona di Trastevere.

La risposta di AMA

Dopo la segnalazione sui social l'azienda ha provveduto a ripulire il vicolo, “L’area di Vicolo dei Cenci, cosi come tutte le strade circostanti il Portico d’Ottavia e in generale il centro storico monumentale, sono costantemente presidiati dal personale AMA attraverso attività di pulizia quotidiane e sanificazioni effettuate con cadenza regolare. -continua AMA s.p.a- Il vicolo segnalato è stato subito identificato dai tecnici. A seguito di quanto evidenziato dal signor Gassmann, l’azienda ha immediatamente attivato il personale territoriale per i dovuti riscontri. Va sottolineato che nella zona, purtroppo, si verificano talvolta situazioni di degrado generate da fattispecie non dipendenti da AMA”.

Infine anche l’amministratore unico di AMA, Stefano Zaghis commenta dopo la segnalazione dell'attore romano del 5 aprile: “Voglio ringraziare Alessandro Gassmann oltre che per la segnalazione anche e soprattutto per il senso civico e la sensibilità verso il decoro cittadino da sempre dimostrati - afferma -Il mio auspicio è quello di vedere tutti i romani ricettivi nei confronti degli appelli al rispetto della nostra città, appelli importanti e incisivi soprattutto quando, come in questo caso, provengono da personaggi pubblici”.