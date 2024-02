A Roma nel 2023 sono state curate 93 donne vittime di mutilazioni genitali femminili

Le mutilazioni genitali femminili sono un problema, anche a Roma. Nel 2023 al Centro Samifo (Salute migranti forzati, rifugiati e vittime di tortura) della asl Roma 1, l'unico a Roma e in tutto il Lazio, sono state visitate 93 donne straniere che avevano subito mutilazioni genitali femminili. E in numerosi casi si trattava della loro prima visita. Nato nel 2006 dalla collaborazione con il Centro Astalli, il Samifo si occupa di fornire assistenza sanitaria ai migranti forzati, ma anche di generare nuove conoscenze verso pratiche, come le mutilazioni genitali femminili, nonostante rappresentino una violazione dei diritti umani, purtroppo sono ancora oggi praticate, su bambine e ragazze.

Un passaporto sanitario per le donne

Per cercare di contrastare questa piaga, il Samifo ha elaborato una serie di iniziative che partiranno in questi giorni, come il passaporto della salute per il contrasto alle mutilazioni genitali femminili: “Un documento che verrà tradotto in 12 lingue, tra cui il somalo e il farsi – spiega Giancarlo Santone, direttore del centro –. In questo modo il documento potrà essere comprensibile per tutte le donne assistite dal Samifo alle quali verrà consegnato”.

Il passaporto si compone di quattro parti: una iniziale con i dati anagrafici, una spiegazione di cosa sono le mutilazioni genitali femminili, c’è poi una sezione su cosa prevede il codice penale per chi le pratica in Italia. Infine l’ultima parte contiene contatti e indirizzo del Samifo per qualsiasi informazione. “L’obiettivo è far in modo che le donne portino con loro il passaporto in occasione dei viaggi di rientro nei Paesi di origine – spiega Santone - per una corretta informazione sulle conseguenze sanitarie e giuridiche in caso fosse praticata la mutilazione. Una piaga che stiamo cercando di contrastare, soprattutto per le giovani migranti di seconde generazioni (ovvero nate in Italia da genitori stranieri)”.

Per combattere al meglio questa violazione dei diritti umani, inoltre, la Giunta capitolina ha sottoscritto ad aprile un protocollo d’intesa per avviare una rete territoriale di prevenzione e contrasto delle Mutilazioni Genitali Femminili sulle minori straniere nel territorio di Roma. Un impegno ribadito anche in occasione dell’incontro che si è svolto in Campidoglio lo scorso 6 febbraio.