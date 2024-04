Sentono un ronzio vicino al letto: scavano nel muro e trovano 70mila api

Un ronzio avvertito in maniera persistente ha portato ad una soprendente scoperta. Non era l’immaginazione né un principio di acufene. Dietro a quel suono fastidioso al punto da togliere il sonno, c’era una colonia di insetti: api, a decine di migliaia.

Una colonia dietro al comodino

“Siamo stati contattati dalla signora Cristiana perché da circa un anno soffrire la presenza di insetti dentro casa e, la notte, sentiva dei forti ronzii provenire da vicino al letto” ha spiegato l’etologo Andrea Lunerti. La donna, residente nel centro storico di Sacrofano, aveva ragione a lamentarsi. Una volta aperto un varco nell’intercapedine dell’appartamento, sono infatti stati trovati i preziosi insetti impollinatori.

Un intervento provvidenziale

“Erano nel muro dietro al comodino. Lì abbiamo trovato 12 favi di almeno 30 centrimetri quadrati. Possiamo dire che, per difetto, ospitavano 70mila api. Oltretutto ho notato la presenza di molti fughi, i maschi, e diverse celle reali. Erano quindi pronti per diffondersi per il centro storico e pertanto è stata una fortuna averli trovati per tempo, prima che potessero mettere su, con la primavera una nuova colonia in un altro luogo antropizzato. Abbiamo risolto un disagio alla signora ma abbiamo anche impedito che, spostandosi, andassero a creare altri problemi di convivenza con gli esseri umani”. Perché le api sono per indole pacifica “ma se si sentono minacciate, si difendono” ha ricordato Lunerti. Ed una minaccia “può derivare anche dal comportamento sbagliato di chi, per inesperienza, cerca di tappare una fessura da cui vede uscire questi imenotteri”.

Evitata la diffusione nel paese

Fine delle notti insonni, quindi, per la residente di Sacrofano. Ma perché rischiavano di diffondersi nel paese? “Sacrofano si trova nel parco di Veio. È quindi improbabile che le api, una volta sperimentata la comodità di un ambiente domestico, poi decidano di tornare spontaneamente in natura dove, ad esempio, devono difendersi dai falchi pecchiaoli che sono presenti nel parco di Veio. Sono rapaci molto ghiotti di insetti” e, se possono, le api se ne tengono alla larga. Gli impollinatori sono stati messi in sicurezza e trasferiti a Morlupo, nel “Rifugio del lupo”.