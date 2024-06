Atac assume ancora: via alle selezioni per 60 nuovi operai ed operaie under 30

Dopo la gara per arruolare 400 autisti per il Giubileo 2025, Atac assume ancora. Questa volta si cercano 60 operatori qualificati da inserire in azienda. I profili ricercati sono quelli di armatore, elettrotecnico, elettronico e meccanico.

Atac assume

L’azienda di trasporti è alla ricerca soprattutto di giovani da inserire con contratto di apprendistato professionalizzante. La selezione, infatti, è rivolta a uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti. Questo limite non conta nel caso di lavoratori “beneficiari di indennità di mobilità o trattamento di disoccupazione”. Servirà avere la patente ed un diploma di scuola secondaria di II grado nei settori tecnologici con indirizzi elettronica ed elettrotecnica, meccanica meccatronica ed energia, costruzione ambiente e territorio/geometra.

I profili ricercati

I profili ricercati, come anticipato, sono quattro. Il primo è quello dell’armatore, per svolgere attività di manutenzione dell’armamento metroferroviario o tranviario. Poi c’è la figura dell’elettrotecnico, che svolge attività di manutenzione sugli impianti elettrici del materiale rotabile o di apparati elettromeccanici di tipo metroferroviario o civile. Posizioni aperte anche per il profilo elettronico, per la manutenzione degli impianti e apparati elettronici. Infine il meccanico, dedicato alle attività di manutenzione del materiale rotabile delle linee metropolitane.

Scadenza

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 giugno 2024, a pena di esclusione, esclusivamente tramite la piattaforma dedicata.

Fasi per la selezione

Sono previste tre fasi per la selezione dei candidati. Nella prima si farà lo screening delle candidature. Nella seconda, qualora il numero dei candidati idonei precedentemente superi le 100 unità per ciascuna specializzazione, verrà somministrato un test psicoattitudinale preselettivo a cura di psicologi della Società Adecco SpA. Infine, i primi 100 candidati per ciascuna delle quattro specializzazioni saranno convocati a sostenere un colloquio tecnico motivazionale a cura di una commissione individuata da Atac SpA.

Durata del contratto di lavoro

I candidati, al termine del percorso selettiv,o saranno inseriti all’interno della divisione metro e della struttura gestione infrastrutture immobili ed impianti di Atac. L’assunzione è prevista con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi ed inquadramento nella figura professionale di “Operatore Qualificato par. 140 ex CCNL Autoferrotranvieri” con orario di lavoro 39h settimanali.