Befana a Roma: metro e autobus potenziati. Ecco come muoversi nel giorno dell'Epifania

Una visita a piazza Navona per rispettare la tradizione e farsi rapire, per un’ultima volta, da una Roma in versione natalizia. Il 6 gennaio il servizio di trasporto pubblico sarà potenziato nuovamente per salutare al meglio le festività che, ormai, volgono al termine. Il giorno dopo, domenica 7 gennaio, sarà invece l'ultimo giorno del piano dei trasporti di Natale partito lo scorso 8 dicembre.

Metro e autobus

Il 6 gennaio 2024 Atac offrirà un servizio festivo con potenziamento delle metro A e C. Sono previste 48 corse in più per la metro A ed un convoglio in più in funzione sulla metro C. Le metro faranno l’ultima partenza dai capolinea all’1.30.

Mezzi di superficie

Il 6 gennaio sono attive anche le linee Free1, Free2 e 100, le cosiddette linee dello shopping completamente gratuite ed elettriche. La linea tram 8, che si fermerà per 5 settimane a partire dall’8 gennaio per i lavori su binari, farà l’ultima partenza da piazza Venezia alle ore 3.29, da Casaletto alle ore 3.00. Le biglietterie aperte dalle ore 8 alle 20.

Per favorire gli spostamenti verso il centro storico, i pali commerciali, i luoghi di culto e le attrazioni culturali nella fascia 10:30 – 20:30 aumenterà l’offerta delle linee 075, 38, 44, 60, 70, 74, 80, 85, 160, 170, 301, 492, 706, 714, 913, 916, 990.

Ztl

Le Ztl osserveranno ancora l’orario esteso fino alle 20:00 di sera. Attenzione, quindi, specialmente per chi vuole recarsi in centro con il mezzo privato. Meglio utilizzare uno dei parcheggi di scambio previsti dal piano per i mezzi pubblici visto che il centro di Roma, con i varchi attivi, è quasi inaccessibile.

Eventi e deviazioni

Sono tantissimi gli eventi in programma che causeranno la deviazione di diverse linee. Per la "Befana Acrobatica", in programma a Fonte Nuova in provincia di Roma, sarà chiusa al traffico via Nomentana, nel tratto compreso tra via Primo Maggio e via G. Parini. Cambierà così il percorso della linea 337. in direzione via Conca d’Oro: da via Nomentana, SP Nomentana Bis, via Tor Sant’Antonio, via Nomentana, normale percorso; direzione via Manzoni/Tor Lupara: da Via Nomentana, via Tor Sant’Antonio, SP Nomentana Bis, via Nomentana normale percorso. Temporaneamente sospese fermate 73854-73855-73856-73857-73858-73816-73817-73818-78321-73819.

Attenzione anche alla manifestazione podistica “Corri per la Befana” XXX^ edizione, in programma a partire dalle 9:30 nella zona del parco degli Acquedotti. Questo l'itinerario: via Lemonia (partenza), circonvallazione Tuscolana, via Tuscolana, via delle Capannelle, via Appia Nuova, viale Appio Claudio, via Lemonia (arrivo). Cambiano quindi il programma ed i percorsi delle linee bus 118-451-520-558-559-654-664-C11. Temporaneamente sospese fermate 72692-72693-72695-75548-72697-72699-75551-72702-72703-72704-80556-80557-70552-70563-70565-80475.

Dalle ore 10.00 alle ore 13.00, si svolgerà la gara podistica nell’area di Villa Borghese “La corsa del Giocattolo”, con partenza da viale Valadier e percorre via dell’Orologio, piazzale dei Martiri, viale delle Magnolie, piazzale delle Canestre, viale Pietro Canonica, viale dei Cavalli Marini, viale di Valle Giulia, viale del Giardino Zoologico, piazzale del Giardino Zoologico, viale dell’Uccelliera, via dei Pupazzi, viale Antonino e Faustina, viale Antonello Trombadori, viale del Museo Borghese, viale San Paolo del Brasile, piazzale delle Canestre, viale delle Magnolie, piazzale dei Martiri, via dell’ Orologio, viale Valadier, piazzale Napoleone I. Atac devierà le linee bus C3-89-490-495-590 e limiteràle linee bus 61-120F-150F-160.

In centro storico, a prtire dalle 10, avrà luogo la 37^ edizione del corteo storico folcloristico denominato “Viva la Befana” che, dall’area di Castel Sant’Angelo, raggiungerà piazza San Pietro, dopo aver percorso via della Conciliazione. Possibili rallentamenti o deviazioni linee 23-280.