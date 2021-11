Giornata delle forze armate: strade chiuse e bus deviati a Roma per il 4 novembre

Dalle 06.00 a cessate esigenze di giovedì 4 novembre

LINEA DEVIAZIONE

H Direzione Capasso: via Cavour, largo C. Ricci, via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, LTV dei Pierleoni, normale itinerario Direzione stazione Termini: da via delle Bottoghe Oscure, via di San Venanzio, piazza Aracoeli, via del Teatro Marcello, via Petroselli, via della Greca, via del Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via dei Fori Imperiali, via Cavour

30 Direzione piazza Pia: da via Petroselli, via Foro Olitorio, LTV fino a Ponte Garibaldi, via Arenula, via Florida, via delle Botteghe Oscure, via degli Astalli, via del Plebiscito, normale itinerario. Direzione stazione Laurentina: normale itinerario

40 Direzione piazza Pia: via Cavour, largo C. Ricci, via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, via dell'Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi, via Petroselli, via del Foro Olitorio, LTV fino a Ponte Garibaldi, via Arenula, via Florida, via delle Botteghe Oscure, via del Plebiscito, normale itinerario Direzione stazione Termini: da via delle Bottoghe Oscure, via di San Venanzio, piazza Aracoeli, via del Teatro Marcello, via Petroselli, via della Greca, via del Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via dei Fori Imperiali, via Cavour

44 Direzione Teatro Marcello: da piazza dell'Emporio, prosegue per LTV Aventino, LTv dei Pierleoni, Lungotevere fino a Ponte Garibaldi, via Arenula, via Florida, via delle Botteghe Oscure, via di San Venanzio, via del Teatro Marcello, via Petroselli, dove effettua capolinea provvisorio impianto di fermata n. 70543 Direzione Montalcini: normale itinerario

46 Direzione piazza Venezia: da via delle Botteghe Oscure, via degli Astalli, dove effettua capolinea provvisorio Direzione stazione Monte Mario: dal capolinea provvisorio, via del Plebiscito, normale itinerario

51 Proveniente da viale Castrense: via Labicana, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, via dell'Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi, via Petroselli, via del Foro Olitorio, LTV fino a Ponte Garibaldi, via Arenula, via Florida, via delle Botteghe Oscure, via di San Venanzio, via del Teatro Marcello, via Petroselli, via della Greca, via del Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via Labicana

60 Direzione Piazza Venezia: normale itinerario di linea fino a via via XX Settembre, dove effettua capolinea provvisorio Direzione largo Pugliese: dal capolinea provvisorio, via Pastrengo, via Cernaia, via Volturno

62 Direzione Traspontina: da via XX Settembre, via Bissolati, via Veneto, Porta Pinciana, Villa Borghese, piazzale Flaminio, via G.B. Vico, via Azuni, Ponte Matteotti, Ltv Michelangelo, Ltv Prati, piazza dei Tribunali, piazza Adriana, piazza Pia, via della Conciliazione, via della Traspontina Direzione stazione Tiburtina: da Ltv in Sassia, Ponte P.A.S.A., Ltv dei Firentini, Ltv in Augusta, Passeggiata di Ripetta, Ltv Arnaldo da Brescia, via Azuni, via G.B. Vico, piazzale Flaminio, Villa Borghese, piazza Brasile, Porta Pinciana, via Veneto, piazza Barberini, via Barberini

63 Direzione Monte Savello: da via Veneto, inversione di marcia, via Barberini, piazza Barberini ed effettua capolinea provvisorio in via Veneto. Direzione Rossellini: dal capolinea provvisorio, normale itinerario

64 Direzione stazione San Pietro: via Cavour, largo C. Ricci, via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, via dell'Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi, via Petroselli, via del Foro Olitorio, Ltv fino a Ponte Garibaldi, via Arenula, via Florida, via delle Botteghe Oscure, via degli Astalli, via del Plebiscito, normale itinerario Direzione stazione Termini: da via delle Bottoghe Oscure, via di San Venanzio, piazza Aracoeli, via del Teatro Marcello, via Petroselli, via della Greca, via del Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via dei Fori Imperiali, via Cavour

70 Direzione piazzale Clodio: da via Giolitti, via Cavour, largo C. Ricci, via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, Ltv dei Pierleoni, via Arenula, via Florida, via delle Botteghe Oscure, via degli Astalli, via del Plebiscito, normale itinerario Direzione Giolitti: da piazza Aracoeli, via del Teatro Marcello, via Petroselli, via della Greca, via del Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via dei Fori Imperiali, via Cavour

71 Proveniente da stazione Tiburtina: da piazza dell'Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Gioberti, dove riprende il normale itinerario in direzione stazione Tiburtina

80 Direzione piazza Venezia: da via Veneto, inversione di marcia, via Barberini, piazza Barberini ed effettua capolinea provvisorio in via Veneto. Direzione Porta di Roma: normale itinerario

81 Direzione piazza Risorgimento: da via Petroselli, via del Foro Olitorio, Ltv fino a Ponte Garibaldi, via Arenula, via Florida, via delle Botteghe Oscure, via degli Astalli, via del Plebiscito, normale itinerario Direzione R. Malatesta: normale itinerario

83 Direzione Partigiani: da piazza Barberini, via Barberini, via Cernaia, via Volturno, viale E. De Nicola, piazza dei Cinquecento, via Cavour, largo C. Ricci, via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, via della Greca, piazza S.M. in Cosmedin, normale itinerario Direzione Valsabbia: da S.M. in Cosmedin, via della Greca, via del Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via dei Fori Imperiali, via Cavour, piazza dei Cinquecento, viale E. de Nicola, via Volturno, via Cernaia, via Goito, via Piave, piazza Fiume, normale itinerario

85 Direzione Stazione Termini: da via Merulana, prosegue per la stessa, piazza di S.M. Maggiore, via Gioberti, via Giolitti, piazza dei Cinquecento Direzione Arco del Travertino: via Cavour, piazza dell'Esquilino, via Liberiana, piazza di S.M. Maggiore, via Merulana, normale itinerario

87 Direzione Viale G. Cesare: da via Labicana, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, via dell'Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi, via Petroselli, via del Foro Olitorio, Ltv fino a Ponte Garibaldi, via Arenula, via Florida, via delle Botteghe Oscure, via degli Astalli, via del Plebiscito, normale itinerario Direzione Colli Albani: normale itinerario

117 Proveniente da piazza San Giovanni in Laterano: da via Cavour, via di S.M. Maggiore, inversione di marcia, via dell'Esquilino, via Cavour, largo C. Ricci, normale itinerario di ritorno fino a piazza San Giovanni in Laterano

118 Proveniente da Appia/Quintili: da via Petroselli, via del Foro Olitorio, Ltv fino a Ponte Garibaldi, via Arenula, via Florida, via delle Botteghe Oscure, via Aracoeli, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via della Greca, via del Circo Massimo, piazza di Porta Capena, normale itinerario di linea in direzione Appia/Quintili

119 LINEA SOSPESA

160 Direzione Washington: piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via dei Fori Imperiali, via Cavour, piazza dei Cinquecento, via Volturno, via Cernaia, via Goito, via XX Settembre, largo di S. Susanna, via Bissolati, via di San Basilio, via Veneto, normale itinerario Direzione Caduti della Montagnola: da piazza Barberini, via Barberini, largo di Santa Susanna, via Cernaia, via Volturno, piazza dei Cinquecento, via Cavour, via dei Fori Imperiali, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, normale itinerario

170 Direzione piazzale dell'Agricoltura: via Cavour, largo C. Ricci, via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, via della Greca, via di S.M. in Cosmedin, normale itinerario Direzione Stazione Termini: da via S.M. in Cosmedin, via della Greca, via del Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via dei Fori Imperiali, via Cavour