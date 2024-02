A Roma saranno installati 350 defibrillatori automatici per il Giubileo 2025

A Roma, in occasione del Giubileo 2025, saranno installati 350 defibrillatori automatici esterni. E verranno anche formati operatori specializzati e in grado di utilizzarli in caso di arresto cardiocircolatorio. L’iniziativa è stata discussa nella mattina di martedì 27 febbraio dal tavolo tecnico riunitosi in seguito a una richiesta del presidente della commissione speciale Giubileo 2025 in Consiglio regionale del Lazio Giorgio Simeoni. I defibrillatori rappresentano uno strumento di emergenza sanitaria efficace per garantire maggiori percentuali di sopravvivenza e contrastare danni cerebrali irreversibili in caso di arresto cardiocircolatorio.

Un’iniziativa che prende le mosse da una disposizione normativa statale che autorizza la spesa di un milione di euro per il 2024 per l’acquisto di defibrillatori da posizionare in vari punti della città. Conseguente a un emendamento presentato dal senatore Claudio Lotito, dopo aver esaminato il progetto “Roma città cardio protetta”, promosso dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Roma e provincia. L’obiettivo è garantire un servizio salvavita in prossimità dei luoghi maggiormente frequentati, proiettando la città eterna tra le capitali con un sistema di cardio protezione nella fase di allarme e di risposta extraospedaliera tra i più efficienti al mondo.



Al tavolo hanno partecipato anche il presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Roma e provincia, Antonio Magi, il direttore sanitario della società sportiva Lazio, Ivo Pulcini, il direttore generale dell’azienda regionale emergenza sanitaria 118, Maria Paola Corradi e il presidente Giorgio Simeoni, che ha sottolineato la centralità e l’importanza dell’iniziativa promossa dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Roma e provincia, che sarà utile per il Giubileo 2025. Ma anche in seguito, restando per sempre un patrimonio della città.

"La presenza sul territorio di postazioni di defibrillazione - ha commentato l’assessore regionale al Lavoro, scuola, formazione, ricerca e merito, Giuseppe Schiboni - opportunamente posizionate e segnalate, così come di operatori formati, in grado di riconoscere rapidamente un arresto cardiaco, di praticare una rianimazione cardiopolmonare di qualità e di utilizzare un semplice ma prezioso dispositivo salvavita come il defibrillatore, consentirà di mettere a disposizione delle nostre comunità uno strumento indispensabile".