Il 31 dicembre a Roma: dagli eventi ai trasporti, cosa fare (e come muoversi) a San Silvestro

Roma si prepara a festeggiare la fine del 2022 tra musica, spettacoli e cultura. Per la serata del 31 dicembre la Capitale offre una lunga serie di eventi, primo tra tutti il concertone al Circo Massimo che vedrà salire sul palco Elodie, Franco126, Sangiovanni e Madame.

Proprio in vista del massiccio afflusso di persone attese nella zona del centro, nei giorni scorsi si è riunito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per stabilire le misure da adottare in relazione agli eventi in programma.

Capodano a Roma, i divieti

Il prefetto Bruno Frattasi, oltre a stabilire maggiori controlli nella zona del Circo Massimo in accordo con le forze dell'ordine, ha disposto un’ordinanza che vieta la vendita da asporto e il trasporto di bevande in bottiglia o contenitori di vetro in occasione del concerto, che inizierà alle 21.30 e proseguirà sino all’una e trenta circa. Vietati anche i botti, così come stabilito dall’ordinanza firma dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri il 29 dicembre.

Cosa fare a Roma il 31 dicembre

L’evento clou per San Silvestro, come detto, è il concertone di Capodanno, “Rome Restare 2023”: l’evento inizierà alle 21:30 in via dei Fori imperiali con la musica di Elodie, Franco 126, Madame e Sangiovanni, a seguire ci sarà un dj set promosso da Rds sino alle 2 del mattino, e sono attese circa 50.000 persone.

In alternativa a Cinecittà World, il Parco divertimenti del Cinema e della Tv, per Capodanno si trasforma in un grande villaggio del divertimento di oltre 300.000 metri quadri aperto dalle 18 fino alle 6 di mattina con 8 cenoni a tema, 40 attrazioni aperte fino a tarda notte, 9 Stage Musicali (4 discoteche, 3 spettacoli dal vivo, 2 concerti live), dj set, cene spettacolo, musica e grandi artisti.

Tra quelli di punta Sfera Ebbasta, cui è stato affidato il compito di traghettare il pubblico nel 2023 con un dj set allestito nel Teatro1. E poi la “Sexy Dinner” con Rocco Siffredi e Valeria Visconti, la cena spettacolo di Jerry Calà, lo spettacolo di Maurizio Mattioli e l'arrivo di Taylor Mega e Gaia Bianchi. Ai più piccoli e alle famiglie è stato riservato invece il capodanno sulla neve con le 4 attrazioni del “Regno del ghiaccio”.

Chi volesse passare la serata a teatro, invece, l’appuntamento è con Enrico Brignano e lo spettacolo “Ma...Diamoci del tu! Speciale Capodanno", prodotto e organizzato da Vivo Concerti al Palazzo dello Sport. All’Auditorium Parco della Musica c’è invece Edoardo Leo con "Ti racconto una storia”, un reading-spettacolo, con musiche di Jonis Bascir, basato su appunti, suggestioni, letture e pensieri che l’attore e regista romano ha raccolto dall'inizio della sua carriera a oggi.

All’Auditorium della Conciliazione, invece, il 31 dicembre c’è il primo dei tre appuntamenti con Maurizio Battista e la una nuova versione del suo spettacolo “Tutti Contro Tutti” e tanti ospiti, con l’organizzazione di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci.

Al Teatro Brancaccio si canta sulle note di “Rapunzel”, il musical tutto italiano arrivato alla sua seconda edizione della versione della celebre fiaba dei fratelli Grimm, rielaborata trasformando Gothel, sorella di Grethel e matrigna di Rapunzel, in protagonista principale. Sempre musica è prevista al Sistina per la replica con brindisi di “Cats”, mentre all’Olimpico sul palco ci saranno Neri Marcorè e lo GnuQuartet. Al Teatro dell’Opera, invece, si saluta il 2022 con la pomeridiana del Don Chisciotte.

Il 31 dicembre, inoltre, il centro di Roma ospita la We Run Roma, la corsa di 10 chilometri su strada che parte nel pomeriggio dalle Terme di Caracalla e passa per Bocca della Verità, piazza Venezia, via del Tritone, piazza di Spagna, piazza del Popolo, Villa Borghese, via Veneto, piazza Barberini, di nuovo via del Tritone, il Traforo, via Nazionale, via Cavour, via dei Fori Imperiali, via di San Gregorio per arrivare al traguardo ancora una volta alle Terme di Caracalla.

Come cambia la viabilità in centro

Sul fronte viabilità, invece, è stata disposta a partire dalla mezzanotte della notte tra il 30 e il 31 dicembre la chiusura di viale Aventino su entrambi i lati della carreggiata destra, per i primi 20,00 m lineari del tratto compreso tra l'intersezione con via del Circo Massimo e piazza Albania. Dalle 7 del 31 dicembre chiusa al traffico anche via dei Cerchi, mentre alle 19 la chiusura scatterà anche per via del Circo Massimo, piazzale La Malfa, via dell’Ara Massima di Ercole, via di Santa Maria in Cosmedin, via della Greca, via delle Terme Deciane. Centro off limit alle auto private, insomma, e per consentire a romani e turisti di raggiungere la zona del Circo Massimo Atac ha previsto l’intensificazione delle corse di bus e metro.

Gli orari dei mezzi Atac (metro e bus) per Capodanno a Roma

Orari prolungati per bus e metro

“Per la giornata del 31 dicembre sono potenziate le linee bus delle principali direttrici verso il centro fino alle ore 21 - ultima partenza dai capolinea - mentre alcune linee bus effettuano servizio fino alle ore 2.30 - ha detto l’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè - Le linee metro A, B, B1 e C saranno potenziate ed effettueranno l'ultima corsa dai capolinea alle ore 2.30. Dopo le ore 2.30, le linee metro e la ferrovia regionale Roma-Lido saranno sostituite dalle linee bus notturne attive sino alle ore 8.00”.

“Ricordiamo inoltre che, fino a domenica 8 gennaio, restano attive tutti i giorni, compresi i festivi, le linee bus gratuite Free1 - da Termini a Largo Chigi - e Free2, da stazione Ostiense a Largo Chigi - ha concluso Patanè - Sempre attiva e gratuita anche la linea bus elettrica 100, da Porta Pinciana a piazza Cavour”.

Esteso l'orario delle ztl

Dal punto di vista delle zone a traffico limitato, le telecamere di quelle del centro storico e del Tridente resteranno accese dalle 6,30 della mattina del 31 dicembre sino alle 20 del primo gennaio. A Trastevere e a San Lorenzo, la ztl notturna sarà attiva dalle 21,30 del 31 dicembre alle 6,30 del primo gennaio. A Testaccio, invece, il funzionamento sarà quello ordinario, con le telecamere di controllo in funzione tra le 23 del 31 dicembre e le 3 del primo gennaio.