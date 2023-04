25 aprile a Roma: strade chiuse e bus deviati. Come cambia la viabilità

Martedì 25 aprile 2023 Roma sarà teatro di tanti appuntamenti in occasione del 78esimo anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Tanti gli eventi e di conseguenza le modifiche e relativi disagi causati alla viabilità delle piazze e delle strade.

Fra gli eventi più importanti le celebrazioni alle 09:00 all’Altare della Patria in Piazza Venezia dove il Presidente della Repubblica deporrà una corona d’alloro. Possibili conseguenze sul traffico nelle zone limitrofe.

Una manifestazione da piazza delle Camelie a via Locorotondo (08:00-13:00) causerà deviazioni delle linee C5 e 542 che avranno come capolinea Parco di Centocelle. Il corteo procederà da piazza San Felice da Cantalice, via dei Castani, piazza dei Mirti, via Parlatore, via Delpino, via Chiovenda, via delle Orchidee, via dei Gelsi, viale Togliatti e via Molfetta. Il suo percorso potrà causare rallentamenti e stop temporanei alle linee 5, 14, 19, 106, 313, 450, 542 e 556 ma anche alle linee di Roma tpl 548, 552, 213 e 543.

Grandi manovre nel quartiere Ostiense. In mattinata un Corteo dell’Anpi partendo da largo Benedetto Bompiani raggiungerà piazzale Ostiense, sfilando lungo via delle Sette Chiese, via di Santa Petronilla, via Rufina, viale di Tor Marancia, piazza Rufino, via Colombo, via Genocchi, piazza Oderico da Pordenone, via Guglielmo Massaia, piazza Bonomelli, viale Massaia, piazza Michele da Carbonara, viale Massaia, piazza Biffi, circonvallazione Ostiense, Ponte Settimia Spizzichino, via Ostiense. Il percorso causerà disagi a diverse linee: 3nav, 23, 30, 75, 77, 83, 160, 280, 671, 714, 715, 716, 718, 719, 775, 792. Nel pomeriggio invece l’evento Il “Coraggio di Ricordare” che si terrà tra Porta San Paolo-Piramide Cestia-Piazzale Ostiense. Per questo dalle 18:00 e dalle 20:30 saranno chiuse al traffico rispettivamente via Raffele Persichetti e Piazzale Ostiense dal lato di via Campo Boario. Deviate anche le linee bus 23, 30, 77, 83, 280, 715, 716, 718, 719, 775.

Festa della Liberazione anche in piazza della Colonnetta, con la deviazione da inizio servizio a fine esigenze della linea 032 in direzione di via dell'Isola Farnese. Disagi per la linea 545 dalle ore 15:30 alle 18:30 per un corteo che partirà e arriverà in Piazza Santa Maria Consolatrice e che percorrerà via Ricotti, piazza De Cristoforis, via Baldissera, via Pianell, via Cugia.

Da non dimenticare l’evento Gran Premio della Liberazione, la gara di ciclismo riservata agli under 23. L’evento sportivo che si svolgerà il 24 e 25 aprile avrà come partenza e arrivo viale delle Terme di Caracalla con i partecipanti che attraverseranno via Antoniniana, via Baccelli, largo e viale delle Terme di Caracalla, viale di Porta Ardeatina, piazzale Ostiense, viale Giotto, largo Fioritto, viale Baccelli, nuovamente via Antoniniana e viale Baccelli, largo Vittime del Terrorismo. Per la corsa nelle due giornate dalle ore 07:30 alle 19:00 le linee 671, 714, 715 e 792 saranno interessate da provvedimenti di deviazione dei percorsi e le strade di svolgimento della gara saranno chiuse al traffico.

Nessun cambio sugli orari delle corse metro per il 25 aprile.