Festa del 25 aprile a Roma, le celebrazioni in città: strade chiuse e bus deviati

Roma si prepara a festeggiare e ricordare il 25 aprile, 77° anniversario della Liberazione. Lunedì sarà una giornata densa di appuntamenti. Si inizia alle 9, con l'omaggio al Milite Ignoto del Presidente Sergio Mattarella che deporrà una corona d'alloro all'Altare della Patria.

Previste hiusure al traffico nell'area di piazza Venezia. Verrà disposto il doppio senso di marcia in via del Plebiscito. Dalle 7 saranno temporaneamente deviate 27 linee di bus: H, 30, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 119, 160, 170, 190F, 492, 628, 715, 716, 781, 916F.

Ma sono tanti gli eventi per il 25 aprile a Roma. Dalle 9,30 alle 11,30 circa, manifestazione con corteo da largo Benedetto Bompiani (Tor Marancia) raggiungerà piazzale Ostiense, dopo aver percorso via delle Sette Chiese, via di San Petronilla, via Valeria Rufina, viale di Tor Marancia, piazzale Elio Rufino, attraversamento di via Cristoforo Colombo, via Genocchi, piazza Oderico da Pordenone, viale Guglielmo Massaia, piazza Biffi, la circonvallazione Ostiense, via Benzoni, via Matteucci, via Ostiense. Prevista la temporanea deviazione o limitazione delle linee 23, 83, 30, 160, 671, 714, 715, 716, 792. L’iniziativa è indetta dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (A.N.P.I.), ed è prevista la partecipazione di circa 2.000 persone.

Nella stessa giornata, dalle 9 alle 14, manifestazione commemorativa in piazzale Ostiense, altezza Via del Campo Boario, cui è prevista la partecipazione di circa 300 persone. In caso di occupazione di piazzale Ostiense e piazza di Porta San Paolo, saranno possibili deviazioni e/o limitazioni delle seguenti linee: 3, 23, 30, 75, 77, 83, 280, 715, 716, 718, 719 e 775.

Dalle 10,30 alle 12, corteo da piazza delle Camelie a a via Molfetta - Parco di tor Tre Teste, passando per piazza San Felice da Cantalice, via dei Castani, piazza dei Mirti e piazza dei Gerani, via Filippo Parlatore, via Federico Delpino, via Emilio Chiovenda, viale delle Orchidee e via dei Gelsi. Attese mille persone. Deviazioni per le linee 5, 19, 313, 450, 451, 542, 556 e C5. Dalle 10 alle 15, a Casal Bertone, manifestazione per la Festa della Liberazione nell'area di piazza Santa Maria Consolatrice.