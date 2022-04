Gran Premio ciclistico della Liberazione, a Roma strade chiuse e bus deviati il 24 e il 25 aprile

Domenica 24 Aprile e lunedì 25 aprile dalle 9 alle 18 circa nell’area di Terme di Caracalla si svolgerà il 75° Gran Premio della Liberazione, consistente in 3 gare ciclistiche di diverse categorie di partecipanti.

Dalle 7:30 alle 19, sono previste deviazioni per le linee bus 160, 671, 714 , 715, 792. Questo il percorso interessato alla gara: viale Terme di Caracalla (corsia laterale stadio delle Terme), Via Antoniniana, viale Baccelli, largo Terme di Caracalla, viale Terme di Caracalla, (Arco di Porta Ardeatina), viale porta Ardeatina, piazzale Ostiense, viale Giotto, largo Fioritto, viale Baccelli, inversione altezza viale Antoniniana e ritorno su viale Baccelli, largo Vittime Terrorismo, viale Terme di Caracalla (corsia laterale stadio delle Terme).

Dove verranno deviati i bus

La linea 160 dalle 7.30 alle 19 circa in direzione di viale Washington, dalla Colombo proseguirà per viale Terme di Caracalla (corsia centrale), piazza Numa Pompilio, viale Terme di Caracalla (corsia centrale) e piazza di Porta Capena. In direzione piazzale Caduti Montagnola, da piazza di Porta Capena, viale Terme di Caracalla (corsia centrale), piazzale Numa Pompilio, viale Terme di Caracalla, la Colombo, immissione sulla corsia laterale al primo varco utile dopo gli archi di Porta Ardeatina.

Le linee 671, 714 e 792 dalle 7.30 alle 19 circa in direzione dell'Eur e di via Eudes per la 792, per tutta la durata della chiusura al traffico della corsia laterale di viale delle Terme di Caracalla, le vetture transiteranno nella carreggiata centrale per poi immettersi sulla corsia laterale al primo varco utile dopo gli archi di Porta Ardeatina. In direzione Arco di Travertino, Termini e Porta San Giovanni, invece, nessuna modifica di percorso.

La linea 715 devierà in entrambe le direzioni: verso il Teatro Marcello transiterà lungo piazzale Ostiense, via Piramide Cestia, piazza Albania e via Santa Prisca. In senso opposto bus lungo piazza Albania, via Piramide Cestia, Porta San Paolo e piazzale Ostiense.

Per la linea 160 saranno disattivate 6 fermate. Undici, invece, saranno le fermate soppresse per la linea 715.

Il programma

Il programma prevede:

Sabato 23 aprile dalle ore 14.00 alle ore alle ore 18.00 Pedalata Ecologica e animazioni lungo il percorso.

Domenica 24 aprile 1° gara dalle 9.30 alle ore 12.00 , 2° gara dalle 12.30 alle 14.30, 3° gara dalle 15.00 alle 16.00.

Lunedi 25 aprile 1° gara ore 09.00 alle 11.45, 2° gara 13.30 alle ore 16.45.