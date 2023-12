A Roma presto in strada 22 nuovi autobus a metano

Dovevano essere su strada già a luglio 2022 però, come si dice in questi casi, meglio tardi che mai. Saranno presto in funzione 22 nuovi autobus a metano da 12 metri, consegnati dal Comune di Roma ad Atac. Un ordine la cui idea risale al 2019 ma che ha visto concretizzarsi solo adesso. Tra l’altro, parliamo anche di mezzi che sembrano “stridere” con la svolta verso l’elettrico voluta da Roma. Per il Giubileo, infatti, sono stati ordinati ben 411 mezzi a emissioni zero. I contratti, però, erano firmati da tempo e, inoltre, meglio avere autobus in più che in meno.

Ritardi e rinvii

Questi nuovi bus fanno parte di una gara più ampia, divisa in tre lotti, interamente dedicata all’acquisto di mezzi a metano. In questo caso parliamo del lotto numero 2, che prevedeva, appunto, l’acquisto di 22 autobus a tre porte. L’ordine definitivo è stato inoltrato a fine 2021. Però, come si legge nella proposta di deliberazione dell’assessore alla mobilità, Eugenio Patanè, la crisi pandemica e il conflitto russo ucraino hanno causato ritardi negli approvvigionamenti dei materiali, facendo slittare di mesi la consegna degli autobus.

Consegna ad Atac

Ad ottobre scorso, per una cifra pari a 3.2 milioni di euro finanziati con fondi del progetto “Più Bus per Roma” - PON React-EU, i mezzi erano sato acquistati definitivamente. Era necessario, però, che Roma li “consegnasse” ufficialmente ad Aac per la messa in esercizio. Così, l’assemblea capitolina ha dato, per i prossimi 12 anni, i nuovi mezzi all’azienda di trasporto. Come detto, non si tratta ancora dei nuovi bus elettrici attesi per il Giubileo. Sono dei “classici” bus a metano che, certamente, inquinano più dei mezzi ad emissione zero ma, quanto meno, sono nuovi e non rischiano di andare a fuoco.

“Prosegue in questo modo il progressivo rinnovamento della flotta di autobus Atac all'insegna della sostenibilità, della riduzione delle emissioni inquinanti, del miglioramento della qualità e della sicurezza del trasporto pubblico – ha detto Patanè in una nota - contiamo di avere, entro il 2026, più di 1200 nuovi mezzi che andranno a sostituire vetture arrivate a fine vita, con l'età media che crollerà dagli attuali 9 anni a 5 e mezzo”.