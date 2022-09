Da inizio anno eseguiti 210 trapianti nel Lazio, al Bambino Gesù salvati oggi 2 piccoli pazienti

Dall'inizio dell'anno nel Lazio sono stati effettuati un totale di 210 trapianti di organi (109 di fegato, 82 di rene, 9 di cuore, 4 di polmoni e 6 combinati). Proprio oggi l'ospedale pediatrico Bambino Gesù ha effettuato due trapianti uno di rene e uno di cuore che ha permesso di salvare la vita a due pazienti in età pediatrica grazie al coinvolgimento di 35 operatori tra medici e infermieri.

A dirlo è l'assessore alla sanità della regione Lazio, Alessio D'Amato intervenendo al convegno organizzato dal Centro regionale Trapianti dal titolo: 'Analisi, progettualità, sostenibilità della donazione e trapianto d’organo nella Regione Lazio': "L'attività di donazione di organi e di trapianto è molto importante perché permette di salvare vite umane", ha sottolineato.

Nella notte tra il 16 ed il 17 settembre, grazie a tre donatori, sono stati eseguiti interventi di cui hanno beneficiato sei differenti persone. Attualmente, invece, sono in lista di attesa pediatrica per un trapianto di cuore 26 pazienti e 34 pazienti per un trapianto di rene. "Dobbiamo incentivare la cultura della donazione, un gesto di amore verso il prossimo e voglio ringraziare il Centro regionale trapianti e il Centro nazionale Trapianti per il grande lavoro che stanno svolgendo", ha detto D'Amato.