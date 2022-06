Due giugno a Roma, Parata e non solo. Tutto sulla festa della Repubblica nella Capitale

La fine dell'emergenza pandemica riaccende anche la festa della Repubblica a Roma. Torna la Parata che paralizzerà il centro della Capitale praticamente per l'intera mattinata e torna anche l'apertura - seppur parziale - dei giardini del Quirinale. Per chi si vuole tenere lontano dal centro non mancheranno gli eventi e le possibilità.

La parata del 2 giugno, il programma

Nella mattina di giovedì 2 giugno, alle 9,15, il Presidente della Repubblica, alla presenza delle più alte cariche Istituzionali, renderà omaggio all’Altare della Patria con la deposizione di una corona d’alloro con nastro tricolore. Contestualmente ci sarà il sorvolo delle Frecce Tricolori sui cieli di Roma. Successivamente Sergio Mattarella riceverà, in via di San Gregorio, la presentazione dei reparti schierati per la rivista e assisterà alla tradizionale Parata Militare dalla tribuna presidenziale di via dei Fori Imperiali.

Presente anche il sindaco Gualtieri che prima renderà omaggio al Milite Ignoto all'Altare della Patria e poi presenzierà alla Parata su via dei Fori Imperiali.

I giardini del Quirinale

Nel pomeriggio ci sarà solo una parziale apertura al pubblico dei Giardini del Quirinale, dalle 15 alle 19, nel rispetto delle misure di prevenzione del rischio di contagio dal virus Covid19. L’ingresso sarà consentito a categorie di persone con fragilità rappresentate dalle associazioni a carattere nazionale. Gli invitati saranno circa 2.300, divisi in turni per permettere a tutti gli invitati di muoversi con adeguati livelli di sicurezza e sono stati individuati da Regione Lazio, da Roma Capitale e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale.

Metro e bus a Roma

Dalle 5 sono chiuse al traffico via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, piazza d'Ara Coeli, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via del Circo Massimo, via della Greca, via Ara Massima di Ercole, piazza di Porta Capena, piazzale Numa Pompilio, viale delle Terme di Caracalla (tra piazza di Porta Capena e viale di Porta Ardeatina). Da inizio servizio alle 13,30 circa saranno deviate le linee di bus. Da inizio servizio a cessate esigenze saranno chiuse le stazioni Colosseo e Circo Massimo della metro B. Sospesi i lavori di realizzazione della fermata Colosseo della linea C. La metro B sarà quindi in servizio per l'intera giornata. TUTTI I DETTAGLI