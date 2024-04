1962 volontari in strada per la Notte della Solidarietà per censire i senza tetto di Roma

Sono scesi in strada per tutta la notte. 1962 volontari che hanno voluto partecipare alla “Notte della solidarietà”, un’iniziativa promossa dall’assessorato alle politiche sociali e alla salute di Roma Capitale con l’Istituto Nazionale di Statistica e prevede lo studio della popolazione senza dimora sul territorio comunale di Roma. Nel corso di una notte, quella di sabato 20 aprile 2024, è stata effettuata una rilevazione. L’obiettivo era quello di individuare e conteggiare le persone senza tetto, che vivono per strada, in sistemazioni di fortuna o nei dormitori e nelle strutture di accoglienza. Con questi dati sarà poi possibile rispondere in modo puntuale e più efficiente ai bisogni delle persone fragili ed emarginate.

L’osservazione

La rilevazione è stata effettuata con due azioni distinte. Da una parte c’è stata l’osservazione e la misurazione delle persone senza tetto presenti in strada. Dall’altra è stato rilevato quante persone usufruiscono di soluzioni alloggiative emergenziali nel circuito istituzionale (H15) o nei centri di accoglienza informali.

L’osservazione in strada è stata effettuata da squadre di volontari che hanno somministrato un breve questionario, redatto appositamente dall’ISTAT, sottoposto a ciascuna persona che la squadra di volontari ha incontrato nell’area assegnata.

L’area di rilevazione

La rilevazione 2024 si è svolta all’interno dell’anello ferroviario di Roma Capitale esteso alle stazioni ferroviarie di Roma Ostiense, Tiburtina, Trastevere e Tuscolana, nonché in alcune specifiche zone del Municipio X considerate residenziali. La zona censuaria è stata suddivisa in 338 aree raggruppate in 20 insiemi chiamati cluster.

Partecipazione

Ha partecipato all'iniziativa anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “Un progetto importantissimo, nato sulla scia di altre grandi capitali europee come Parigi e Berlino, che con la collaborazione di Istat, coinvolge più di 1962 volontari che hanno seguito dei corsi di formazione e hanno aderito alla carta etica di comportamento per il rispetto della dignità dei senza dimora – ha scritto il primo cittadino sulla sua pagina Instagram - davvero voglio ringraziare di cuore tutti i volontari per l’impegno messo in campo in questo delicato lavoro: rendiamo tutti insieme Roma una città sempre più accogliente e solidale, che non lascia indietro nessuno”.

“Il censimento – ha dichiarato in una nota il gruppo consiliare del Partito democratico in Campidoglio - è uno strumento per fare uscire dall'invisibilità chi è senza fissa dimora e sperimentare politiche di aiuto mirate a un adeguato sostegno, anche in vista del Giubileo. Ringraziamo il sindaco Gualtieri, l'assessora Funari, ma soprattutto i tanti volontari, le tante romane e romani che hanno raccolto i nomi, ma anche le necessità di chi vive una condizione di disagio. Ai volontari grazie per l'impegno, la sensibilità e la generosità che dimostrano ogni giorno".