Potature ai Parioli: per 5 giorni niente tram 3. Linea 19 limitata a Porta Maggiore

Cinque giorni di disagi attendono gli utenti che utilizzano i tram 3 e 19. Sono infatti in programma, da lunedì 14 marzo, delle potature in viale Liegi, nel tratto compreso tra via Bellini e via Salaria. Interventi impattanti che comporteranno la chiusura della strada e le conseguenti deviazioni per i mezzi pubblici.

Saranno deviate le linee 53, 53d e 360. La linea 3 non sarà coperta dai tram, ma solo da autobus nel tratto da Trastevere a Valle Giulia. La linea 19 limiterà a Porta Maggiore e verso piazza Risorgimento proseguirà con gli autobus.

Di seguito i percorsi degli autobus sostitutivi che, laddove non indicato di seguito, proseguiranno sul normale percorso tranviario.