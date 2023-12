I privati in soccorso della Regione: la ricetta di Rocca per combattere il blocco ambulanze

Per sopperire all'emergenza degli ospedali romani, che ha portato al blocco delle ambulanze, a causa dello stop dell'ospedale di Tivoli dopo l'incendio e dell'alto numero di pazienti Covid e affetti da influenza, il presidente della regione Lazio Francesco Rocca ha scelto di rivolgersi ai privati. In attesa di ripristinare la piena operatività dell'ospedale di Tivoli, "entro 4-6 mesi", infatti è già operativo il piano per dislocare i pazienti in strutture limitrofe con 178 posti letto da privati.

Nuovi posti letto

"Dopo 'incendio all'ospedale del Tivoli c'è stata pressione che si è scaricata su quel quadrante. Gli ospedali che hanno bloccate ambulanze sono stati il Pertini, Tor Vergata, Casilino, Policlinico universitario Umberto I, Madre Giuseppina Vannini", ha sottolineato Rocca dicendo che "gli ospedali stanno vivendo una pressione enorme sulle strutture".

Quindi per dare una risposta temporanea, è stato deciso di "acquistare 178 posti letto per 6 mesi dalle strutture private accreditate", ha annunciato illustrando quanto prevede la delibera approvata questa mattina dalla giunta regionale del Lazio. L'investimento previsto è di oltre 10 milioni di euro per sei mesi.

Dove saranno i nuovi posti letto

Nel dettaglio la Regione Lazio assorbirà 25 posti letto dal polo sanitario San Feliciano, 23 posti letto dalla casa di cura Villa Tiberia, 12 posti letto dalla casa di cura Villa Betania, 14 posti letto dall'istituto dermopatico dell'Immacolata, 28 posti letto dalla nuova clinica Latina – Istituto di Neuroscienze, 8 posti letto dalla clinica Guarnieri, 8 posti letto dalla clinica Fabia Mater, 23 posti letto dalla casa di cura Nuova Itor, 3 posti letto dalla casa di cura Villa Fulvia, 6 posti letto dalla clinica Madonna delle Grazie di Velletri, 15 posti letto dalla casa di cura San Raffaele Montecompatri e 13 posti letto dall’ospedale Regina Apostolorum di Albano.

Il primo bilancio

"Si estende così il progetto sperimentale e temporaneo per la gestione del sovraffollamento dei pronto soccorso degli ospedali del Lazio", spiega la Pisana. Un progetto già attuato anche nella Asl di Latina, che ha prodotto finora "a diminuzione dell'83 per cento delle ambulanze e delle barelle bloccate presso i pronto soccorso a settembre rispetto al mese di gennaio di quest'anno, il calo del 29 per cento delle attese dei pazienti in pronto soccorso prima di trovare un posto letto per il ricovero e la riduzione del 28 per cento delle attese dei pazienti nei pronto soccorso tra la visita medica e la dimissione", si legge in un documento della Regione.