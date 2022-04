170° anniversario della polizia, la festa a Roma: divieti di sosta in centro

Nell’ambito delle celebrazioni per il 170° anniversario della Polizia si è svolta domenica a Roma la cerimonia dell’annullo del francobollo speciale dedicato alla storica ricorrenza.

All’evento erano presenti per la Polizia di Stato il dirigente superiore Domenico Cerbone e per Poste Italiane Roberta Sarrantonio coordinatrice commerciale MA Centro Sud di Filatelia e Luciana Vitullo responsabile MA Centro di Filatelia. Sul francobollo sono ritratti due poliziotti, una donna e un uomo, in uniforme ordinaria davanti a una Volante.

Martedì 12 aprile, alle 11, per le celebrazioni per il 170° anniversario della fondazione della festa della Polizia di Stato, a Roma si festeggerà. L'evento si svolgerà nella terrazza del Pincio alla presenza delle piu' alte cariche istituzionali. Divieti di sosta con rimozione in piazza di Spagna, nell’area compresa tra il civico 36 e Vicolo del Bottino; entro le 00.00 del 12 aprile e sino a cessate esigenze della giornata, sgombero di tutti i veicoli in viale Gabriele D’Annunzio tutta, compresa la rampa di accesso alla piazza su lato Pincio.