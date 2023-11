Dodici lupi ripresi dalle telecamere. L'allarme del sindaco Tidei: "Stanno diventando una piaga"

Non si sa bene quanti siano e l'unica cosa sicura è che si stanno facendo sentire in tutta la zona. Dodici lupi, ma potrebbero essere anche di più, sono stati ripresi da una fototrappola posizionata nelle zone di campagna di Santa Marinella, cittadina del litorale laziale. Delle immagini bellissime che, però, nascondono la difficile convivenza tra uomini ed animali selvatici. Secondo alcune testimonianze, infatti, questi esemplari starebbero facendo strage di animali da allevamento.

A lanciare l’allarme è stato il sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, persona comunque “pratica” di certe vicende visto che gestisce un’azienda agricola. È stato il primo cittadino ha mostrare il video nel quale si vedono i lupi camminare nei pressi di un corso d’acqua, dove si erano recati probabilmente per abbeverarsi. Le immagini sono stato immortalate a poco più di mezzo chilometro di distanza da una zona nella quale sorgono diverse aziende agricole di Santa Marinella e Santa Severa.

Strage di vitelli

Le vittime dei lupi, ormai, non si contano più. È sempre il sindaco Tidei a raccontare, a RomaToday, che “un allevatore ha perso 53 vitelli in un anno, tutti mangiati dai lupi – spiega – questa sta diventando una vera e propria piaga anche perché si avvicinano sempre più alle aziende del territorio”. Il sindaco, da parte sua, può fare ben poco. “Ho chiesto l’aiuto della Regione Lazio – riprende Tidei – questa sera dovrei vedermi già con il presidente Francesco Rocca per spiegare la situazione”.

I lupi a Roma nel Lazio

Il 2023 è stato certamente l’anno del ritorno dei lupi a Roma e provincia. Un primo segnale, purtroppo, è arrivato a febbraio quando un lupo era stato filmato ferito a dolorante sulla via Tiberina. Un nuovo video, girato ad aprile, dava la conferma: i lupi sono tornati. Tre esemplari, infatti, sono stati immoratalti girar enei campi della via Tiberina, nei pressi di Castelnuovo di porto. Con il ritorno dei lupi sono arrivati, contestualmente, anche gli attacchi agli allevamenti. A maggio gli animali hanno sbanto quattro cavalli, episodio che ha contributo a creare anche la leggenda del “super lupo” che uccideva daini a Fregene, una fake neew che non aveva fatto altro che alimentare degli sterotipi negativi su questi esemplari.