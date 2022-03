Il 118 compie 30 anni: la cerimonia in via della Conciliazione

Il 118 compie 30 anni. Una settimana di celebrazioni avviata nella mattina di domenica con la sfilata di migliaia di operatori italiani lungo via delle Conciliazione. L’evento, organizzato dalle società scientifiche SIEMS (Società italiana Emergenza Sanitaria) e SIIET (Società Italiana Infermieri Emergenza Territoriale) insieme a Croce Rossa Italiana, Anpas e Misericordie d'Italia, ha visto la partecipazione di Nella Converti, presidente della commissione politiche sociali del Campidoglio, con delega del sindaco Gualtieri. E ancora, la Presidente della 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), senatrice Annamaria Parente, e la vicepresidente, Senatrice Paola Boldrini.

“Ho finalmente potuto dire grazie agli operatori sanitari che mettono ogni giorno in secondo piano la propria vita rispetto a quella degli altri – ha commentato Converti a margine dell’iniziativa - Ho voluto ricordare chi oggi non c’è più proprio perché in ottemperanze al proprio dovere ha agito con professionalità, competenza ma anche e soprattutto con immenso coraggio”.

Sulla grande bandiera con il simbolo del Trentennale del 118, alla testa del corteo, la scritta "pace" in diciassette lingue: così il mondo del soccorso ha portato il proprio messaggio contro ogni conflitto armato, sfilando fino alla Piazza Pio XII, dove è stato allestito il Villaggio del Trentennale con autoambulanze d'epoca e moderni mezzi di soccorso. Sul palco, il saluto della autorità e la consegna del "premio 118". Ad aprire il corteo, la banda di una confraternita delle Misericordie D'Italia, con i suoi 27 elementi. Il corteo si è spostato in piazza san Pietro per assistere all'Angelus del papa.

Le Centrali 118 di tutte le regioni, le Centrali Uniche di Risposta 112, gli Ordini dei medici e degli infermieri d'emergenza (ANIARTI e SIARTI), OPI (Ordine delle professioni infermieristiche) il Coordinamento Specializzandi Medicina Emergenza Urgenza (COSMEU), il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), le associazioni di volontariato: Croce Rossa Italiana, Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, che raccoglie le varie "Croci"), Misericordie d'Italia, Co.E.S (Conducenti Emergenza Sanitaria), Cives (Coordinamento Infermieri Volontari Emergenze Sanitarie), SOS Emergenza e numerose altre realtà del volontariato. Presenti, inoltre, le forze dell’ordine, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco.