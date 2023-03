Atletico Roma VI calcio, Di Biase: “Bel punto sul campo della Borghesiana”

Roma – Un altro passo nella rincorsa alla salvezza. L’Under 16 regionale dell’Atletico Roma VI ha strappato un bel punto sul campo della Borghesiana, quinta forza del girone. A parlare dell’1-1 conclusivo è il mediano classe 2007 Tiziano Di Biase che mostra soddisfazione per la prestazione della squadra e per il risultato ottenuto. “Il primo tempo è terminato a reti bianche e tutto sommato è stata una partita abbastanza equilibrata. Nel secondo tempo gli avversari sono riusciti a passare in vantaggio, ma a quel punto siamo stati bravi a tenere botta e nel finale a conquistare il calcio di rigore del definitivo 1-1”. E’ stato proprio Di Biase a presentarsi dal dischetto e a dimostrarsi “glaciale” in un momento molto importante della partita e dell’intera stagione dei capitolini: “Indubbiamente c’era un po’ di ansia, ma ero certo di riuscire a segnare: per fortuna è andata così e siamo riusciti a portare a casa questo punto. Il pareggio è meritato, ci abbiamo creduto fino all’ultimo”. Il mediano è fiducioso anche sulla corsa verso la salvezza: “In questo momento abbiamo due punti di ritardo da Rocca Priora e Arce che sarebbero virtualmente salve – rimarca Di Biase – La squadra ha le qualità per ottenere la permanenza in questa categoria”. Anche grazie ai consigli che mister Gianluca Balletti sa dare a questi ragazzi: “Con lui ci divertiamo e lavoriamo bene, c’è sempre stato un bel rapporto sin dall’inizio. Ovviamente ci sono delle difficoltà in questa categoria, ma eravamo consapevoli di doverle affrontare”. Lui è uno dei volti nuovi di questo gruppo: “Giocavo nell’Under 15 regionale del Tor Sapienza l’anno scorso, ma un amico mi aveva suggerito di venire qui e sono contento della scelta fatta”. Nel prossimo turno l’Under 16 regionale dell’Atletico Roma VI è attesa dal durissimo match interno con la capolista Libertas Centocelle: “Sarà difficile, ma proveremo a strappare qualche punto. All’andata c’ero e ricordo una squadra avversaria molto forte che non a caso è in testa al girone. Ma sul nostro campo la nostra fiducia di giocarcela aumenta: dobbiamo provare a fare il nostro calcio senza paura e creando occasioni, poi non abbiamo nulla da perdere” conclude Di Biase.