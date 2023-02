Atletico Roma VI calcio: Anouche come Ziyech

Roma – E’ stato il protagonista assoluto dell’ultimo match dell’Under 14 provinciale dell’Atletico Roma Vi. Rayan Anouche, esterno classe 2009 di origine marocchine ma ormai da quattro anni e mezzo in Italia, si è letteralmente scatenato nella roboante vittoria per 8-0 che i ragazzi di mister Federico Fagotti hanno realizzato sul campo della malcapitata Atletica Roma 6. “Ho segnato quattro gol ed è stata sicuramente una bella sensazione, anche se già nella Scuola calcio mi era successo qualche volta – dice il giovane atleta del team capitolino – Abbiamo messo subito la gara in discesa e già nel primo tempo avevamo segnato sette reti, mentre nella ripresa potevamo fare qualcosa in più”. Sangue marocchino nelle vene, Anouche ha un idolo piuttosto “scontato” di cui è innamorato: “Mi piace tanto il modo di giocare di Hakim Ziyech, il giocatore del Chelsea e della nazionale marocchina”. L’esterno, appena arrivato in Italia e a Roma, ha subito cominciato a frequentare l’ambiente calcistico, poi l’anno scorso ha fatto l’ultimo anno di Scuola calcio con l’Atletico Roma VI e quest’anno si è tuffato nell’agonistica: “Mi trovo molto bene in questa società e sono contento di far parte di questo gruppo. Il calcio per me è sempre stata una grandissima passione, sarebbe un sogno arrivare a giocare tra i professionisti un giorno”. L’impatto con Federico Fagotti che da quest’anno lo allena è stato sicuramente positivo: “Abbiamo un bel rapporto, lui è un bravo tecnico e ci aiuta a migliorare allenamento dopo allenamento”. L’Under 14 provinciale dell’Atletico Roma VI è quarta in classifica: “Finora stiamo andando bene anche se c’è qualche punto di distanza dalle prime tre. Comunque nulla è impossibile, se ci mettiamo testa e cuore possiamo anche rientrare in corsa per il vertice”. Nel prossimo turno, Anouche e compagni giocheranno contro il CC Roma, squadra di medio-bassa classifica: “Bisogna sempre entrare in campo senza sottovalutare nessuno. Qualche tempo fa abbiamo faticato contro la Libertas Centocelle ultima della classe assieme all’Atletica Roma 6 e non dobbiamo ripetere lo stesso errore”.