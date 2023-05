Atletico Roma VI calcio, Angeletti: “E’ stato comunque un anno di crescita”

Roma – Il campionato regionale dei gruppi Under 17 e Under 16 dell’Atletico Roma VI è ormai ai titoli di coda. Le due squadre hanno faticato nei rispettivi gironi ma, al di là del risultato di campo (che non è stato quello auspicato dalla società), i vari ragazzi hanno potuto fare un’esperienza preziosa. C’è chi pure, come il centrocampista classe 2007 Edoardo Angeletti, ha avuto l’opportunità di giocare un doppio campionato regionale, facendo spesso “capolino” anche nella categoria maggiore. “E’ stato sicuramente faticoso, ma questo rappresenta comunque un anno molto utile per la mia crescita tecnica – dice Angeletti – Non avevo mai affrontato la categoria regionale ed è rimasta la sensazione che potessimo fare qualcosa in più, sia con l’Under 17 e soprattutto con l’Under 16. Giocare contro ragazzi più grandi, in ogni caso, è stato certamente importante e molto stimolante: alla fine sono riuscito a dare spesso la mia disponibilità per la “doppia partita” e non mi è mai pesato, anche se in questo finale di stagione un po’ di stanchezza si avverte. Comunque ora manca una partita sola per entrambe le categorie e c’è la volontà di onorare al meglio questo impegno”. Centrocampista dalle caratteristiche difensive, Angeletti indica anche il nome di un giocatore professionista di cui ama il modo di giocare: “Essendo tifoso della Roma, guardo attentamente le prestazioni di Cristante” sorride il centrocampista che già l’anno scorso era all’Atletico Roma VI: “Nella passata stagione abbiamo fatto un ottimo campionato con l’Under 15 provinciale piazzandoci al secondo posto. Il gruppo di quest’anno è rimasto quasi lo stesso, ma avremmo potuto fare meglio anche dal punto di vista della compattezza interna”. L’ex giocatore dell’Atletico Torrenova non sa ancora cosa farà il prossimo anno: “Sto bene in questo ambiente e abito a pochi passi dal campo. Ora, però, siamo tutti concentrati sugli ultimi impegni ufficiale e poi sui tornei di fine stagione. Solo dopo prenderemo una decisione sulla prossima annata” conclude Angeletti.