Atletica Frascati prima società del Lazio nel cross giovanile sia nel maschile che nel femminile

Frascati (Rm) – Una tradizione vincente. L’Atletica Frascati, ancora una volta, è risultata la prima società del Lazio sia nel maschile che nel femminile al termine della terza e ultima prova del trofeo regionale giovanile di cross che si è tenuta domenica scorsa nel parco di Tor Tre Teste, a Roma. La prova era valida anche come campionato regionale individuale di cross Ragazzi e Cadetti. L’Atletica Frascati ha concluso con un buon settimo posto nella categoria Ragazze, mentre tra i Ragazzi ha ottenuto un eccellente secondo posto. Ma è nella categoria Cadette e Cadetti che sono arrivati gli “squilli” più forti: tra le donne, Viktoria Polonska ha calato il tris di successi (avendo trionfato anche nelle due prove precedenti) e si è andata a prendere di prepotenza il titolo di campionessa regionale. Ma bravissime anche Flaminia Caruso, Flavia Martino e Gaia Abbruciati (rispettivamente terza, quarta e sesta) che hanno determinato il netto dominio dell’Atletica Frascati nella classifica per le società. Il club tuscolano ha ottenuto uno splendido secondo posto complessivo anche tra i Cadetti grazie alle ottime prestazioni di Claudio Fanelli (quarto), Alessandro Saddi (quinto) e Andrea Schiano (ottavo). La classifica finale ha visto l’Atletica Frascati affermarsi come società vincitrice del Trofeo regionale (dalla somma delle combinate Ragazzi+Cadetti e Ragazze+Cadette) sia al maschile che al femminile, confermandosi come la prima società giovanile del Lazio nel cross: il riconoscimento di un lavoro di qualità svolto dalle nostre scuole giovanili, nel solco di una tradizione che viene portata avanti da oltre mezzo secolo. Dopo l’evento di Tor Tre Teste, sono state ufficializzate le convocazioni per la squadra regionale che affronterà il campionato italiano Cadetti di cross in programma a Gubbio il 12 marzo. Sono ben sette (su venti) i convocati dell’Atletica Frascati ovvero Viktoria Polonska, Flaminia Caruso, Flavia Martino, Gaia Abbruciati, Claudio Fanelli Alessandro Saddi e Andrea Schiano. Sempre il 12 marzo a Gubbio si disputerà il campionato italiano individuale e di società di cross: nella categoria Allievi occhi puntati a livello individuale su Ginevra Di Mugno, che tra l’altro con Chiara Padoan e Emma Valeri può fare anche un bel risultato di società con la “collegata” Acsi Italia Atletica, ma anche su Christian Nardi (che invece correrà solo l’individuale). Domenica prossima al Palaindoor di Ancona, infine, avrà luogo il meeting nazionale per rappresentative regionali “Ai confini delle Marche” dove scenderanno in pista al coperto Claudio Fanelli e Flaminia Caruso, entrambi convocati dal settore tecnico regionale nella gara dei 600.