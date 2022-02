Vaccino Novavax, da oggi si può prenotare nel Lazio. Chi lo può fare e dove

Da oggi, venerdì 25 febbraio, è possibile prenotare sul portale regionale la prima e seconda dose del vaccino Novavax. Nel Lazio ci sono 5 mila slot al giorno disponibili. Secondo le indicazioni della circolare del ministero della Salute, Novavax verrà somministrato a over 18 e incluso nel programma di vaccinazione "attualmente solo per il ciclo primario", dunque non come booster.

"Possono prenotare il vaccino Novavax coloro che hanno un’età pari o superiore a 18 anni e coloro che non si sono ancora vaccinati – si legge sul portale Salute Lazio -. La somministrazione della seconda dose dovrà essere effettuata a distanza di tre settimane dalla prima. Il sistema di prenotazione, contestualmente alla scelta dell’appuntamento della prima dose, fisserà l'appuntamento per la seconda dose. I dati disponibili sul vaccino Nuvaxovid hanno mostrato una efficacia di circa il 90% nel prevenire la malattia COVID-19 sintomatica anche nella popolazione di età superiore ai 64 anni. Il profilo di sicurezza si è dimostrato positivo, con reazioni avverse prevalentemente di tipo locale".

Per prenotare è sufficiente la tessera sanitaria in corso di validità per comunicare il Codice Fiscale, le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM) posto sul retro della tessera. 72 ore prima dell'appuntamento prenotato, un sms ricorderà l'appuntamento fissato. Per assistenza alla prenotazione o eventuali disdette contattare il numero 06 164161841 attivo dal lunedì al venerdì con orario 7.30 - 19.30, sabato con orario 7.30 - 13.00. Qui tutte le informazioni per la prenotazione sul sito di Salute Lazio.

Di seguito l'elenco dei punti vaccinali: