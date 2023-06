Apre un nuovo fast food: 50 posti di lavoro

A Fiano Romano ha aperto un nuovo ristorante McDonald's che è alla ricerca di cinquanta persone da inserire nel gruppo di lavoro del locale della nota azienda.

La ricerca di personale rientra nel McDonald’s Job Tour l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e le assunzioni McDonald’s in tutta Italia (dove saranno coinvolti i dipendenti di McDonald's dei vari ristoranti) e che a luglio farà tappa a Fiano Romano

Fino all'11 luglio i candidati interessati a lavorare per McDonald's potranno partecipare alla prima selezione sul sito della scoietà e inserire il proprio curriculum. Coloro che supereranno questa prima fase saranno chimati per un colloquio.

Le cinque persone cercate per il ristorante di Fiano Romano rientrano nel piano di crescita nazionale di McDonald's che prevede per quest'anno l'assuzione di 5mila persone in tutta Italia.