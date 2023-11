Il bacino fratturato è guarito: torna a correre la volpe investita al Vivaro

La grata metallica della gabbietta con cui è stata trasportata si è sollevata. Ed una frazione di secondo dopo la volpe ne è uscita, correndo, verso il bosco. Non era scontato, tre mesi fa, questo epilogo di cui è stata protagonista la volte liberata dai guadiaparco dei Castelli Romani.

Investita da un'auto

“Trovata qualche tempo fa, in località Vivaro” racconta l’ente parco “la volpe era probabilmente stata investita da un’automobile: aveva un problema all’anca dovuto all’impatto e non riusciva a camminare”. Per questo è stata condotta al Centro di recupero fauna selvatica della Lipu dove, in questi mesi, è stata curata. Il luogo ideale dove, solo nell'ultimo anno, sono state soccorse una cinquantina di volpi, molte delle quali provenienti dal contesto urbano.

Le cure ricevute

“Ci è stata portata ad agosto, era un maschio adulto, ed aveva riportato una frattura al bacino” ha spiegato la veterinaria Francesca Manzia, responsabile del Crfs - Non era operabile quindi ci è voluto del tempo prima che potesse riprendere la corretta mobilità, nel frattempo ha seguito una terapia antinfiammatoria ed è stata gestita in modo da limitare al massimo lo stress causato dalla detenzione. Gli animali selvatici – ha sottolineato Manzia - non comprendono che li stiamo aiutando, quindi dobbiamo avere accortezze particolari per evitare che lo stress interferisca con il percorso di guarigione”.

La tutela della fauna selvatica

Il percorso terapico seguito nel centro specialistico della Lipu ha sortito gli effetti sperati visto che, ora, quella volpe è potuta tornata in libertà. Ed è stato un successo perché, “per chi lavora nelle aree protette – ha ricordato l’ente parco – la tutela della fauna selvatica è una priorità e ogni esemplare salvato e reintrodotto in natura rappresenta una piccola vittoria nel costante lavoro di conservazione della biodiversità”. Una conservazione che va garantita anche per specie che non sono in via d'estinzione, come le volpi, sempre più diffuse anche nel contesto urbano.