Tokyo, il maiale da compagnia a spasso per Torrevecchia

Si chiama Tokyo il maiale di razza vietnamita che gira a guinzaglio per le strade di Torrevecchia diventato in pochi ore una vera e propria star dei social e del quartiere.

I cittadini da tempo si sono abituati a vedere animali di ogni tipo in giro per la città ma le passeggiate del suino “da compagnia” sono diventate virali con il web completamente impazzito. “Quando pensi di averle viste tutte e poi, sulla Torrevecchia, incontri uno con un maiale al guinzaglio” è il messaggio dell’utente che posta la foto di Tokyo. Diversi i commenti fra chi crede sia un fotomontaggio e chi invece conferma l'esistenza del suino e lo elogia. “È adorabile”, “non ci sono animali di Serie A o Serie B, chi li ama non fa distinzione” fra i commenti più gettonati.

Tokyo non è il primo maiale in giro per le strade di Roma infatti diverso tempo fa era salito sotto la luce dei riflettori Dior il famoso suino domestico in giro in numerose zone della Capitale, dai Parioli al Centro Storico.