Tartarughe marine, anno da record nel Lazio: ma solo una su mille ce la fa

Annata record quella che si è appena conclusa sulle coste del Lazio. Mai come quest’anno le tarturughe Caretta caretta hanno dimostrato di apprezzare le spiagge della nostra regione, scelte per depositare le proprie uova.

Una stagione da record

Sono stati 18 i nidi trovati nel Lazio, diffusi tra la costa pontina e quella romana. Un successo che è in linea con il numero di deposizioni che sono state registrate in tutta la penisola: 444, vale a dire il triplo di quanto avvenuto nel 2022. Un risultato di cui essere soddisfatti, perché conferma l’importanza dell’intero Paese nella riproduzione di questa delicata testuggine. E per quanto riguarda il Lazio, ha ottenuto lo stesso numero di nidificazioni di una regione come la Sardegna.

Una su mille ce la fa

A proposito di vulnerabilità, la protezione di tanti nidi, sicuramente gravosa dal punto di vista organizzativo, è però decisiva per la salvaguardia di questa specie. Perché, a fronte di tanti nuovi nati, sono pochissime le tartarughe marine che riescono a crescere al punto da tornare, una volta adulte, sulle nostre spiagge. Com’è stato ricordato da Legambiente, coordinatrice in Italia del progetto europeo “Life Turtlenest”, soltanto 1 esemplare su 1000 arriva all’età riproduttiva” che per questa specie, notoriamente longeva, si aggira tra i 20 ed i 25 anni. Nel Lazio, e questo fa riflettere, è stata stimata la nascita di 900 esemplari: un dato che dimostra quanto sia importante il lavoro svolto per garantire, in termini statistici, l’arrivo all’età adulta anche di una sola tartarughina.

“Alla luce di questi numeri, questa porzione del Mediterraneo si conferma un’importante nursery, assumendo quindi un ruolo significativo per la conservazione della Caretta caretta – ha commentato Stefano Di Marco, coordinatore dell’ufficio progetti di Legambiente e project manager di Life Turtlenest – Per questo diventa impellente garantire adeguate misure di conservazione attraverso la collaborazione con le amministrazioni locali e dare una maggiore spinta alle attività di sensibilizzazione rivolte ai cittadini”.

La rete a protezione della Caretta caretta

A proposito di collaborazioni interistituzionali, alla vigilia di ferragosto la regione Lazio ha firmato un accordo con Federbalneari proprio in difesa della Caretta caretta. Prevede l’avvio di corsi di formazione per bagnini ed operatori impegnati nelle pulizie delle spiagge, in modo che sappiano riconoscere i nidi, di solito scavati pochi centimetri sotto il pelo della sabbia e, quindi, particolarmente vulnerabili. E sempre in tema di sinergie, va segnalata anche la collaborazione attivata da Legambiente con la Federazione italiana nuoto che ha consentito di formare, a livello nazionale, quasi 5mila assistenti bagnanti.

Tanto impegno, anche da parte di moltissimi, volontari, si rivela necessario per garantire la sopravvivenza di una specie che dimostra di apprezzare le nostre coste, da Capocotta a Terracina, passando anche per Ostia e Fiumicino. “E’ necessario implementare i processi di inserimento della Caretta caretta nei siti Natura 2000 dove la specie non è ancora presente e istituirne di nuovi laddove necessari” ha spiegato il project manager di Life Turtlenest, il progetto a cui stanno collaborando anche La Sapienza e l’Ispra. “Contribuirà – ha spiegato Sandra Hochscheid, ricercatrice della stazione zoologica Anton Dohrn e responsabile del progetto – a individuare le aree di sviluppo giovanile, gli ambienti di alimentazione degli adulti e i corridoi migratori che li connettono”.