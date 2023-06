Nel mare di Anzio liberata Gui, esemplare di tartaruga Caretta Caretta. Il video

Dopo tre mesi di cure dovute a delle ferite è stata liberata in mare ad Anzio Gui (2 kg) esemplare di tartaruga Caretta Caretta, specie in via d'estinzione

In occasione della “Giornata mondiale degli oceani”, è stata liberata in mare ad Anzio Gui l'esemplare di tartaruga marina della specie Caretta Caretta in via di estinzione.

Lo scorso 12 marzo l’animale è stato trovato sulla spiaggia di Montalto di Castro con una pinna anteriore amputata e una lesione importante sulla testa oltre a ferite sul collo dovute probabilmente a un precedente intrappolamento in reti. Attivata la Tartalazio la rete regionale per il recupero e la salvaguardia delle Tartarughe marine “Tartalazio”, della quale fa parte anche il Centro di primo sccorso della Fondazione Zoomarine. Gui, grazie a loro e al lavoro dei militari del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia e nonostante abbia soltanto 3 pinne è tornata a casa.

All’evento di ritorno in mare di Gui ha presenziato anche Giancarlo Righini, Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Politiche agricole, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste della Regione Lazio. L’assessore ha sottolineato come il gesto significhi difendere la biodiversità marina: “I nostri mari sono sempre più minacciati ed è nostro dovere difendere il patrimonio marino. Un particolare ringraziamento va anche al Corpo delle Capitanerie di Porto che da sempre collabora attivamente con la Rete regionale".

Orgoglio per Alex Mata, biologo e ad di Zoomarine Roma: "Questo salvataggio è stato reso possibile anche grazie alle persone che ogni giorno visitano il nostro parco a Torvajanica e decidono di contribuire con la propria donazione a sostenere i progetti come questo per la salvaguardia della biodiversità marina".

"Il nostro scopo è quello di preservare, tutelate e difendere le creature che popolano le acque e che purtroppo troppo spesso vengono ritrovate in situazioni di emergenza” dichiara il capitano Matteo Cannella della Guardia di Finanza.