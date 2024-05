A Maccarese il Baubeach, a Ostia una spiaggia libera: la stagione estiva comincia anche per i cani

Per la stagione balneare partita il primo maggio, il sindaco Gualtieri ha previsto di destinare una spiaggia anche ai cittadini provvisti di animali da compagnia.

Le regole della spiaggia libera di Ostia

L’area dove potersi recare insieme al proprio amico quadrupede, si trova ad Ostia Ponente. È quella che va dalle Mura Foranee del Porto Turistico di Roma fino al primo pennello. Circa 250 metri di spiaggia libera dove potersi recare con il cane a condizione che sia regolarmente iscritto all’anagrafe canina e, quindi, dotato di microchip o tatuaggio visibile.

Le altre regole a cui dover sottostare Per portare il cane nell’apposita spiaggia libera di Ostia occorre inoltre essere provvisti di guinzaglio e museruola da usare “in caso di necessità o comunque se richiesto dalle autorità competenti” si legge nell’ordinanza firmata da Gualtieri. Va inoltre “evitato l’ingresso di soggetti di indole aggressiva a tutela della pubblica incolumità e del benessere degli altri cani”. Inoltre per accedere alla spiaggia occorre certificare, oltre alla buona salute, anche l’aver effettuato vaccinazioni in corso di validità contro patologie quali il cimurro, l’epatite infettive, la leptospirosi e la parvovirosi.

Nella spiaggia libera di Ostia i cani troveanno almeno 3 punti di fornitura d’acqua dai quali dissetarsi ed un ulteriore spazio dove poter effettuare una doccia rinfrescante.

Il Baubeach di Maccarese

Baubeach® di Maccarese invece la stagione parte il prossimo 4 maggio. Nella spiaggia “per cani liberi e felici” sono stati organizzati tanti appuntamenti per l’estate. L’Associazione Sportivo Dilettantistica Baubeach Village, affiliata all’Ente di Promozione sportiva AICS, offre lettini ombrelloni, ciotole monouso per maggiore sicurezza sanitaria, acqua e crocchette al pesce della migliore qualità per uno spuntino, il rinomato Veg Bistrot per conoscere alimenti salutari e cruently free, ampie zone per le attività olistiche ed Empatico Relazionali.

Come ogni estate, inoltre, il Baubeach® garantirà per tutti e per tutto il suo svolgimento la pratica di yoga e altre attività olistiche e cinofile, la presenza di educatori ed istruttori qualificati, la proposta di occasioni di avvicinamento ad un approccio di meravigliosa conoscenza del cane. Nel rispetto dei suoi bisogni e delle sue motivazioni.

Per i fruitori della spiaggia di Maccarese ci sono poi almeno 5 date da segnare sul calendario. Sabato 18 maggio è tra queste: a partire dalle 15 è prevista la presentazione del Workshop "Sintonia oltre la specie” a cura di Claudia Candido, Istruttrice Cinofilia SIUA e Tiziana Franceschini, Psicoterapeuta. Nella stessa giornata sono in agenda anche sessioni di Baubridge. Domenica 19 maggio invece Workshop sui Quattro Elementi. Sabato 7, domenica 8 e lunedì 9 giugno invece sono previsti “tre giorni per vivere insieme alcuni tra gli aspetti-cardine della relazione” tra uomo e cane.