Non c’è solo il granchio blu: nel mare sempre più specie aliene

Non ci sono soltanto i granchi blu ad aver colonizzato le acque del mar Mediterraneo. Il numero di crostacei, pesci e piante di origine “aliena” che hanno raggiunto le coste italiane comincia a diventare consistente. L’Ispra, aggiornando un opuscolo pubblicato nel 2021, le ha elencate. Ci sono specie arrivate sfruttando corridoi naturali, come lo stretto di Gibilterra, ed altre che invece sono giunte nelle nostre acque con la “complicità”dell’uomo.

L'alga aliena

Nell’elenco stilato dall’Ispra figurano anche molte specie che sono state avvistate nelle coste del Lazio. Tra le piante che stanno colonizzando il mare laziale, figura un’alga verde di origine indopacifica che, crescendo, può raggiungere anche i 20 centimetri di altezza. Si tratta della Caulerpa a grappoli (Caulerpa cylindracea) la cui diffusione, si legge nel documento dell’Ispra, “può interferire con le attività di pesca, intasando le reti e può inoltre alterare le carni dei pesci che se ne cibano”.

I granchi blu

La specie aliena più nota nelle nostre acque è indubbiamente quella del granchio blu (Callinectes sapidus). Giunto accidentalmente con le navi provenienti dall’Oceano Atlantico, questa specie si è rapidamente diffusa. Trattandosi di un predatore vorace e di grandi dimensioni, il suo arrivo ha avuto un impatto evidente anche sulle attività umane e sull’economia, in particolare sugli allevamenti di molluschi come le vongole. “In Italia c’è anche un altro granchio blu, del Mar Rosso, arrivato passando per il canale di Suez, ma di questa specie non ce n’è traccia nelle coste laziali” ha spiegato la dottoressa Manuela Falautano, ricercatrice dell’Ispra.

Altre specie aliene nel mare laziale

“Da una quindicina di anni viene invece avvistato il pesce flauto” altra specie proveniente dal Mar Rosso che può raggiungere il metro e sessanta di lunghezza “ed ancora la lepre di mare (Aplysia dactylomela) ed il pesce porcospino punteggiato. Quest’ultimo è stato rinvenuto due volte nelle acque italiane:una volta in Sardegna e, più di recente, nel Lazio, a Santa Marinella”.

Il pesce porcospino, grande fino a 75 centimetri è una specie originaria dell’area subtropicale ed è tossico al consumo. “La presenza di questa specie l’abbiamo appurata grazie alla segnalazione di un pescatore che, nel gennaio del 2023, lo ha trovato spiaggiato. Abbiamo processato il DNA e siamo riusciti a verificare che si trattava in effetti del pesce porcospino – ha dichiarato la ricercatrice Ispra – questo dimostra anche l’utilità delle segnalazioni che continuiamo a chiedere di fare”.

Come e perché segnalare una specie aliena

Per monitorare la diffusione di queste specie aliene, l’Ispra chiede a subacquei, pescatori e semplici bagnanti di scattare foto o video dell’esemplare, di annotare la località e di prendere nota di qualsiasi osservazione utile, come la tipologia del fondale o la profondità. Qualora sia possibile, la specie può essere anche congelata. La segnalazione va poi inoltrata all’indirizzo email alien@isprambiente.it.

Contrastare la diffusione delle specie aliene

“I cambiamenti climatici stanno favorendo la diffusione di queste specie ha ricordato la ricercatrice dell’Ispra – saper riconoscere queste specie e segnalarne la presenza, quindi, può rappresentare un modo per contrastarne la diffusione”. Anche perché, come il caso del granchio blu ha dimostrato, modificano la biodiversità ed arrecano danni alle attività umane. In alcuni casi, poi, sono anche tossici al consumo alimentare. Meglio saperli distinguere.