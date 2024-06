Rompe un nido di calabroni in casa: interviene l'esperto che salva gli animali

Un nido di Vespa Cabro (calabroni europei, ndr) è stato trovato all'interno di una credenza da una signora in via di Selva Candida. Paura per chi stava a casa che ha chiesto l'intervento dell’etologo Andrea Lunerti che messo in sicurezza l'area e trasferito gli insetti.

Nell'aprire lo sportello della credenza la signora non si è accorta di nulla, ma nel chiudere ha rotto il nido di medie dimensioni e ha rischiato di essere attaccata dai calabroni. Arrivato sul posto, Lunerti ha trovato pochi calabroni ma tante uova.

Rimosso il nido dalla casa, l'etologo ha trasportato i calabroni all'interno di un teca fino ad un bosco posto a circa 4km dal primo centro abitato, nelle vicinanze di un vigneto. Infatti questi animali trasportano nel loro addome i lieviti necessari alla fermentazione del vino.