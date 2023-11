Pet Day Italo: l'azienda lancia il volontariato fra i dipendenti

Italo ha organizzato il suo primo Pet Day, ovvero una giornata di formazione per il personale insieme agli amici a 4 zampe col supporto dei professionisti della Fondazione Cave Canem Onlus.

Obiettivo dell’iniziativa è la sensibilizzazione i dipendenti, formandoli nella gestione dei loro amici a 4 zampe ed introducendoli al mondo del volontariato grazie alle ore messe a disposizione dal Bando Conciliamo (indetto dal Dipartimento per le politiche della famiglia per promuovere ed incentivare progetti di conciliazione famiglia-lavoro.

Da ottobre 2022 Italo lavora insieme a Empethy (la startup che ha creato una piattaforma che facilità l’adozione di cani e gatti abbandonati) e ALI - Animal Law Italia per agevolare le adozioni degli animabili abbandonati e per contrastare il randagismo. Il progetto lanciato da Italo ha visto mettere a disposizione dei volontari i treni offrendo loro biglietti gratuiti per portare gli animali dalle famiglie adottive e in questo modo sono stati adottati già più di 60 randagi.

Maura Bonanni, Responsabile Welfare di Italo ha commentato: “L’attenzione verso gli animali è un caposaldo di Italo. Siamo tutti molto sensibili e pronti a fare la nostra parte per fronteggiare gli abbandoni. Abbiamo deciso di organizzare questa giornata per creare un momento di forte condivisione tra i nostri dipendenti e i propri cuccioli, lanciando per l’occasione anche il volontariato aziendale. Questa sarà solo la prima di una serie di azioni che nei prossimi mesi metteremo in campo”.