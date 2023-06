Un pitone di circa tre metri è stato filmato mentre strisciava tra i piedi delle persone presenti. E’ successo in via Fabriano, nel cuore del quartiere San Basilio. Ed è stato lì che il rettile, un esemplare adulto, ha conquistato il web.

Il video, divenuto virale sui canali social, dura pochi secondi. Le immagini fanno in tempo a mostrare un uomo accovacciato dietro al serpente ancora acciambellato, forse nell’intenzione di accarezzarlo. A poca distanza anche un minore che si china per riprenderlo con il proprio smartphone, a meno di un metro dalla testa dell’animale.

L’esemplare è un pitone albino. Specie tutt’altro che autoctona, questo tipo di serpente ha una livrea gialla con bande bianche e rappresenta una mutazione genetica, rispetto alla più diffusa variante reale. Caratteristici sono anche gli occhi rossi di questo rettile che, essendo albino, mal sopporta una prolungata esposizione al sole ed è infatti abituato a cacciare in orario serale.

I pitoni (Python) sono in grado di avvistare le proprie prede grazie a dei recettori termosensibili. Una volta individuate, non essendo dotati di morsi velenosi, le stringono tra le spire per riuscere a soffocarle. Raggiunto l’obiettivo sono in grado di ingoiare, per intero, la propria preda. Non è chiaro come il serpente sia finito in strada, di giorno, poiché il video dura poco e non consente di ottenere ulteriori dettagli sul contesto. Di certo, però, è uno dei serpenti più grandi avvistati a Roma e, probabilmente anche per la particolarità della livrea, è divenuto virale sui canali social.