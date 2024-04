Il Pet Camper Tour arriva a Roma

Per il quarto anno consecutivo torna il “Pet Camper Tour”, la campagna educativa e solidale per la tutela dell’ambiente, la sicurezza stradale e contro l’abbandono degli animali.

L’iniziativa organizzata dall’associazione Pet Carpet, ente educativo e culturale per la salvaguardia dell’ambiente e degli animali, fondata e presieduta dalla giornalista Federica Rinaudo, si avvale del patrocinio di Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane) e Fnovi e della collaborazione di Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri. Il progetto prevede che il camper segua un percorso itinerante, fra cui il Lazio con tappa al Bioparco di Roma sabato 6 aprile e il 7 al Castello di Lunghezza, organizzando incontri con esperti, volontari di associazioni e volti noti dello spettacolo sul fenomeno dell’abbandona e giochi per grandi e piccini. Fra questi Il crucipet per ricevere gadget e snack e lasciare la propria testimonianza/dedica attraverso il racconto di una storia a 4 zampe o wild, raccolta e girata sul posto dal team di videomaker. Le video dediche più belle saranno poi selezionate per il Pet Carpet Film Festival, la kermesse cinematografica internazionale sul mondo animale che si terrà a settembre 2024.

La campagna pet - friendly, realizzata grazie al sostegno di realtà leader come Pet Store Conad e Vitakraft, prevede numerosi appuntamenti incentrati proprio sul forte legame che unisce uomini e animali, con uno sguardo attento alla sostenibilità ambientale.