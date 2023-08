Gli open day al canile per aspiranti educatori cinofili

Sabato 4 novembre 2023 prenderà il via il corso di formazione specializzata per educatori cinofili a Roma. Per prepararsi al corso la Fondazione Cave Canem nei giorni di Martedì 5, mercoledì 6, sabato 9 e domenica 10 settembre ha organizzato gli open day al Canile Valle Grande (via Giovanni Battista Paravia, 201).

La Fondazione metterà così a disposizione degli incontri informativi, per aiutare cani con problemi di natura comportamentale affinché possano convivere serenamente con persone e altri animali. Per partecipare agli open day bisognerà prenotarsi alla mail info@fondazionecavecanem.org.

L'Accademia Cave Canem darà ai partecipanti tutti gli strumenti necessari per svolgere al meglio le loro capacità: kit di benvenuto firmato; la possibilità di partecipare a trasferte in altre realtà di canile rifugio italiane; l’affiancamento di un ampio numero di tutor con background differenti; l’assegnazione personalizzata e progressiva di cani in base al livello di esperienza; la possibilità di entrare a far parte di un network nel quale confrontarsi con colleghi e docenti. Il corso durera circa 160 ore comprensive fra lezioni teoriche e pratiche e a cordinare il team sarà Mirko Zuccari Dog Trainer Manager della Fondazione.

Al termine del corso è prevista una prova d'esame l’esito positivo permette l’iscrizione all’Albo Regionale degli Esperti, Sezione C) Educativo Cinofila ex L. R. n. 33/2003 “Norme in materia di cani da presa, molossoidi e loro incroci”. A garanzia di qualità anche gli standard del sistema di gestione di Fondazione CAVE CANEM, conformi alla norma UNI:EN ISO 9001:2015. Il ricavato del corso sarà impiegato dalla Fondazione per sostenere le attività di tutela degli animali, sensibilizzazione e informazione della cittadinanza e supporto alle Forze di Polizia e alla Magistratura sul territorio nazionale.

Federica Faiella, presidente della Fondazioen Cave Canem dichiara l'importanza della professione dell'educatore cinofilo: “Non solo per lavorare con i cani che vivono in canile ma anche con gli animali che hanno una famiglia ma possono aver bisogno di supporto”.