Trovato il più grande nido di calabrone d'Europa

Da domenica 4 febbraio 2024 nella capanna museo del Rifugio del Lupo a Morlupo sarà esposto un nido di calabrone dalle dimensione da record ritrovato in una mansarda di una villa a Sacrofano.

Oltre cento centimetri. Questa è la lunghezza da record assoluto europeo del nido di Vespa Cabro, ovvero calabrone, ritrovato e recuperato integro per l'esposizione. Il recupero del nido ormai vuoto, è stato gestito dall'esperto Andrea Lunerti che messo in sicurezza l'area.

Il nido in precedenza ospitava una regina fecondata che attendeva l'arrivo della primavera per continuare la costruzione del nido. "Facciamo attenzione quando rinveniamo nidi di calabrone anche in inverno in quanto è abbastanza frequente che alcune regine,al termine della stagione riproduttiva tornino ad invernarsi nel nido di provenienza e le regine di crabro sono tutte munite di pungiglione" - sono le parole dell'esperto.

Clicca qui per il video del ritrovamento del nido.