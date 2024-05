Un nido con più di centomila api nel sottotetto di una scuola

Un nido con oltre centomila api è stato trovato nel sottotetto di una scuola elementare alle porte di Roma, ad Anguillara Sabazia Scalo. Per evitare che gli allievi fossero in pericolo, la preside ha chiamato l'esperto zoofilo Andrea Lunerti, che ha rimosso il nido e lo ha portato al Rifugio del Lupo di Morlupo.

La scuola è stata messa in sicurezza, così come la colonia di api che da tempo s'era annidata lì.

"L'operazione come sempre non è stata esente da fatica e punture", ha raccontato Lunerti sui social: "Le api hanno già sciamato più volte ci ha raccontato la preside e ora sono diventate moltissime. Preoccupati i tecnici comunali per l'incolumità dei bambini durante le attività nel cortile ci hanno chiesto d'intervenire e ovviamente fare il possibile per salvare le api".

"Le api non sanno che le stiamo portando in salvo e talvolta non accettano volentieri il trasferimento, persino il responsabile comunale della struttura scolastica è stato punto in testa nonostante presenziava l'operazione ad oltre 50 metri di distanza ma alla fine per la gioia di adulti e bambini c'è l'abbiamo fatta, sono state aspirate con cura e ricollocate al sicuro al Rifugio del Lupo a Morlupo. L'operazione è stata filmata appositamente per consentire ai bambini di visionare le principali fasi dell'impresa e approfondire in ambito scolastico il tema della salvaguardia di questo straordinario e laborioso insetto", ha concluso Lunerti.