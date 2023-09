Microchip gratis per cani, gatti e furetti: quando e come fare

Domenica 24 settembre presso il Rifugio Code Felici (Settebagni) e domenica 1 ottobre al mercatino di Conca d’Oro (via Conca d’Oro 143) dalle ore 10:00 alle ore 14:00 si terranno due appuntamenti con i Microchip Day.

Queste giornate, organizzate dall’Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali) serviranno a microchippare in maniera gratuita cani e gatti iscrivendoli all’Anagrafe canina regionale. L’intestatario dell’animale potrà far mettere il microchip ad un massimo di tre animali. A disposizione 200 microchip messi a disposizione dal Slais Animal Health.

Il microchip è obbligatorio per i cani, non per i gatti ma Francesca Lavarini, delegata Oipa di Roma dichiara si augura che l’impianto sia applicato pure ai felini: “Non vi è obbligo di legge per i gatti, ma noi auspichiamo comunque l’impianto anche su di loro poiché consente di rintracciare l’intestatario in caso di smarrimento, circostanza purtroppo non rara nel caso di gatti di casa lasciati liberi di uscire. La lettura del microchip può essere svolta dai Servizi veterinari delle Asl e dagli ambulatori veterinari privati muniti del lettore”.

L’Oipa combatte la sua battaglia per rendere obbligatorio il microchip anche per gatti e furetti, considerando tale strumento efficace per combattere il fenomeno del randagismo.

La distanza fra cani e altri animali microchippati è netta nel Lazio. Infatti nella regione laziale i cani col microchip sono 1.144.595, i felini 21.306. Ancora meno i furetti, solo 100.