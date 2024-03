Kala, la tigre di Sumatra nata al Bioparco di Roma. Il video della prima passeggiata in pubblico

I cittadini di Roma possono finalmente ammirare Kala, la cucciola di tigre di Sumatra nata al Bioparco di Roma ad inizio 2024. Giovedì 7 marzo per la prima l’animale si è mostrata al pubblico (clicca qui per il video) nell’area dedicata alle tigri. Resasi conto di dove si trovasse, Kala ha iniziato ad esplorare l’exhibit esterno sotto l’attenzione di Tila e Kasih, i suoi genitori provenienti rispettivamente dallo Zoo di Chester (Inghilterra) e dallo Zoo di Heidelberg (Germania).

Dalla nascita, la piccola tigre ha vissuto in una zona protetta e mostrata ai curiosi soltanto tramite video e foto sui canali social del Bioparco. Un fiocco rosa importante vista la particolarità della specie e del suo rischio di estinzione, che ha reso orgogliosa la Prof.ssa Paola Palanza presidente della Fondazione Bioparco di Roma. “La riproduzione è un segnale di benessere degli animali e ne arricchisce l’esperienza sociale; da etologa ho inoltre osservato un bel comportamento di cura e di incoraggiamento all’esplorazione da parte materna e di interazione di gioco, anche con il padre” – dichiara Palanza – “La tigre di Sumatra è una specie gravemente minacciata di estinzione, ne sopravvivono circa 500 individui. Il Bioparco di Roma partecipa attivamente ai programmi internazionali di tutela della specie, sia attraverso progetti di conservazione in natura sia contribuendo al mantenimento della sottospecie in cattività”.

Palanza evidenzia inoltre che “i giardini zoologici moderni, accreditati presso le associazioni europee e mondiale di zoo e acquari (EAZA e WAZA, rispettivamente), rivestono un ruolo cruciale nella conservazione della biodiversità per la sopravvivenza delle specie della IUCN (Unione mondiale per la conservazione della Natura). Presso questi zoo infatti si svolgono attività di ricerca eco-etologiche, monitoraggio genetico e sanitario ex-situ e hanno contribuito a salvare decine di specie dall’estinzione nonché al monitoraggio degli animali minacciati. “Purtroppo, la velocità e la vastità del degrado ambientale dovuto all’inquinamento e allo sfruttamento indiscriminato degli habitat rappresentano una minaccia costante per le specie animali e vegetali”- aggiunge la presidente –“Sono necessarie azioni di contrasto efficaci e innovative, unite alle azioni di sensibilizzazione del pubblico, a cui il Bioparco di Roma contribuisce con dedizione e passione grazie al personale impiegato, gli organi direttivi e di controllo e con il sostegno di Roma Capitale e dell’Assessorato all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti”.