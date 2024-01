Kala è il nome della tigre di Sumatra nata al Bioparco

La tigre di Sumatra nata al Bioparco di Roma ha un nome: Kala. A sceglierlo sono i cittadini della Capitale che tramite un sondaggio hanno scelto fra i nomi designati dai guardini del Bioparco. Kala nasce dalla combinazione dei nomi del papà Kasih e della mamma Tila.

Il nome Kala con oltre 5mila preferenze, ha avuto la meglio sugli altri nomi in lizza ovvero Dewi (dea in lingua indonsiana) e Sakti che nell'induismo significa potenza, energia.

La cucciola di tigre si trova ancora in uno spazio protetto insieme ai genitori e ancora non è visibile al pubblico. La nascita di Kala è stato un grande evento per il Bioparco di Roma visto che la tigre di Sumatra è a rischio di estinzione. Per questo il Bioparco supporta la WildCats Conservation Alliance nell’ambito di un progetto nel Parco Nazionale di Kerinci Seblat nell’Isola di Sumatra.

Infatti secondo di dati della Lista Rossa IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura) in natura sono rimasti fra i 400-600 esemplari. Le minacce per questi felini vanno dall’agricoltura, alla deforestazione per la richiesta di legname e l’estrazione mineraria, alle malattie come il cimurro oppure la peste suina africana, che incide sulle loro prede. A questo si aggiunge anche il bracconaggio le incursioni nei terreni agricoli.