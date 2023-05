"I gatti del Sindaco": le mosse della Capitale per tutelare le colonie feline della città

Lunedì 15 maggio 2023 si è svolto in Campidoglio il convegno “I gatti del Sindaco, criticità e prospettive future”, l’evento che aveva come tema la situazione dei gatti e delle loro colonie nella Capitale.

L'Amministrazione Capitolina infatti punta di realizzare una rete di strutture rivolta alla cura e alla detenzione dei gatti, con la collaborazione di associazioni riconosciute che possano intervenire nella cura degli animali e intraprendere attività rivolte all’adozione di quanti più esemplari possibili. Questo percorso nasce per via dell’aumento delle colonie feline passate dalle 252 del 2021 alle 550 del 2023, con un numero di gatti di circa 8.800 esemplari in giro nella Capitale (l’Oasi felina di Porta Portese e quelle convenzionate, ne ospitano 830). L'obiettivo è quindi aiutare il maggior numero di felini a ricevere l’aiuto e le cure di cui hanno bisogno e per evitare maltrattamenti agli animali come successo a Fonte Nuova dove una banda di ragazzini ha attaccato un gruppo di gattini con delle pistole a pallini.

Per affrontare questa tematica l’Amministrazione Gualtieri ha introdotto la figura del Garante degli animali che a breve verrà nominato dal Sindaco e coinvolto le migliori professionalità veterinarie presenti a Roma per mettere le loro competenze e la loro sensibilità a disposizione degli animali dei canili e dei gattili della città e breve inizierà il suo percorso in commissione la revisione del regolamento del benessere animale, e finanziato il canile di Muratella fino all’ospedale veterinario che verrà costruito. "Provvedimenti non solo per la tutela e benessere degli animali ma anche per mantenere i luoghi salubri e nel pieno decoro" ricorda Rocco Ferraro Consigliere Capitolino della Lista Civica Gualtieri Sindaco e delegato all’Ambiente e Tutela Animali di Città Metropolitana.

Insieme a Ferraro promotore dell’evento in Campidoglio hanno partecipato alla discussione l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi, il Consigliere Dem Giammarco Palmieri, Presidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale e Licia Colò, scrittrice, conduttrice e autrice televisiva.