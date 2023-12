Segregato e legato alla catena tra le proprie deiezioni: cane salvato dalla veranda degli orrori

Era legato con un guinzaglio ed aveva la possibilità di muoversi in uno spazio molto ridotto, all’interno di una veranda chiusa, tra le sporcizie e le sue stesse deiezioni.

Il cane segregato nella veranda

Le condizioni da incubo in cui viveva il cane, segretato al piano terra di una palazzina di Acilia, appartengono al passato. L’animale è stato infatti tratto in soccorso e trasportato al canile della Muratella dalle guardie zoofile di Earth. “Non era dotato di microchip ed era ‘a catena’, cosa che è vietata. Inoltre viveva in uno spazio maleodorante, oltre che angusto” ha raccontato Valentina Coppola, la presidente dell’associazione ambientalista.

La prospettiva dell'adozione

“E’ sempre difficile portare un animale in un canile – ha aggiunto Coppola – ma in casi come questo era inevitabile per toglierlo da una situazione oggettivamente difficile e per provare a dargli una seconda opportunità, trovandogli una nuova famiglia”. La buona notizia è infatti che il cane, un esemplare di età compresa tra i 3 ed i 4 anni, sta fisicamente bene ed pronto per essere adottato.

Sanzioni in vista per il proprietario

L’animale, come da prassi, è stato posto sotto sequestro amministrativo, ed è per questo ora ospitato alla Muratella. “Confidiamo possa trovare presto una nuova famiglia, perché è un animale tutt’altro che aggressivo ed anche, complessivamente, in buona salute – ha commentato Coppola – il proprietario invece, per le modalità di detenzione dell’animale e per l’assenza di microchip, andrà incontro a delle sanzioni amministrative”.