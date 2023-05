Baubeach compie 25 anni: il programma della stagione 2023

Baubeach®, la prima spiaggia in Italia per cani liberi e felici a Maccarese festeggia i venticinque anni di apertura e lo fa con diverse attività in programma fra cui il FESTIVALBAU che si svolgerà a Giugno dal 23 al 25 giugno.

La struttura si trova in un'area di Riserva ed ha aperto le sue porte per la stagione estiva lo scorso 29 aprile. Fra le tante iniziative svolte in questi 25 anni ricordiamo:

la Formazione Etologica, in collaborazione con l’Istituto di formazione zooantropologica SIUA, dalla quale è nato il primo Corso in Dog Management Turistico Ricreativo, l’unico in Italia che può vantare una solida struttura didattica e il più alto range di esperienza sul campo;

la creazione di un Polo di Discipline Bionaturali, associato all’AICS, per il quale a Baubach® si insegnano lo Yoga, lo Yoga Sup e si creano workshop di attività olistiche;

la proposta gastronomica certificata Vegan OK mediante la quale si avvicinano le persone ad una diversa concezione dell’alimentazione, come cura della persone, del Pianeta e dei suoi Abitanti.

Per la stagione 2023 sono previste diverse novità. Fra tutte la possibilità di varcare uno spazio concepito per i cani tenendo presente la necessità fondamentale di spazio per garantire la serena convivenza in completa libertà: le attrezzature sono quindi disposte in modo ellittico, con uno spazio ampio davanti e dietro il punto d’ombra, in modo che tutta la spiaggia venga sfruttata nei suoi 7000 mq e che ci sia un reale campo di movimento e interazione tra gli ospiti. Nella struttura saranno presenti tre aree delimitate con incannucciate basse che determinano isolamento visivo e logistico per tre situazioni distinte: l’area degli sport empatico relazionali, wild nella concezione e innovativa nei contenuti, l’area per i piccolissimi e l’area chiamata Cocoon, per persone e cani “diversamente giovani”, che hanno bisogno di avere una sistemazione più riservata. E poi anche Attività Empatico Relazionali con i cani, corsi di Yoga, anche per la terza età, di SUp Yoga, e di Sup.

Infine prenderà il via il Progetto di Attività Assistite con gli Animali (AAA), in collaborazione con alcune realtà romane che si occupano di disabilità nei ragazzi: il progetto dovrebbe approdare entro fine estate e poi proseguire in autunno.